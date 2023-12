Der Altcoin-Markt reagiere natürlich auf den Anstieg von Bitcoin und eine allgemeine Verbesserung der Risikobereitschaft, die durch die Abschwächung des US-Dollars und sinkende Renditen unterstützt werde. Das Projekt schneide seit vielen Monaten sehr schlecht ab, auch im Vergleich zu anderen Kryptowährungen in den Top 10. Wenn man nach einer Rechtfertigung für den fast 90-prozentigen Kursanstieg von Cardano in den letzten 50 Tagen suche, könne man Argumente für das Wachstum des Netzwerks (auch in einer Flaute seien mehr als 150 neue Projekte geschaffen worden und insgesamt seien fast 1.300 Projekte auf dem Cardano-Netzwerk aufgebaut worden) oder eine bedeutende Beteiligung der Entwickler an der Entwicklung (eine der höchsten Aktivitäten unter Entwickler-Communities bei Kryptowährungen, auf Github) finden.



Laut On-Chain-Daten habe die Aktivität großer Transaktionen (über 100.000 USD) im Netzwerk in den ersten Dezembertagen zugenommen und sich auf mehr als 7.000 gegenüber 4.000 bis 6.000 (der so genannten Cardano-Epoche) in jedem der fünf Tage im Oktober belaufen. Nach den Daten der IntoTheBlock-Plattform habe sich das Volumen der so genannten Wal-Transaktionen (über 100.000 USD) in den letzten beiden Novemberwochen auf 9,55 Mrd. USD belaufen gegenüber 33,64 Mrd. USD für Bitcoin. Es sei auch das zweitgrößte Volumen unter den 10 größten gelisteten Kryptowährungen gewesen. Allein gegenüber Ethereum sei es fast dreimal so groß gewesen. Natürlich seien das begrenzte Angebot und die wachsende Hoffnung auf den nächsten Bullenmarkt für Kryptowährungen im Jahr 2024 ebenfalls wichtige Katalysatoren für das Wachstum von "Alt".



Betrachte man die Kursentwicklung von Cardano, so stelle man fest, dass die Kryptowährung Niveaus erreicht habe, die seit fast 19 Monaten nicht mehr gesehen worden seien, obwohl die 23,6 Beseitigung der Aufwärtswelle vom März 2020 darauf hindeute, dass ein signifikanter Widerstand "nur" bei 0,9 USD liege. In der aktuellen Aufwärtsstruktur könnte ein starker Impuls zu einer Konsolidierung oder einer Korrektur bis in den Bereich von 0,45 USD führen, wo die 23,6 Fibonacci-Werte der Aufwärtswelle vom Sommer 2023 liegen würden. (Quelle: xStation5 von XTB) (08.12.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Aufwärtstrend der Kryptowährungen ist ungebrochen, so die Experten von XTB.Auch kleinere "Altcoins" hätten heute zugelegt, wenngleich ein Teil der euphorischen Rally nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts nachgelassen habe. Das aus dem Bitcoin abfließende Kapital fließe vorübergehend in kleinere Projekte. An der Spitze der zehn wichtigsten Kryptowährungen stehe Cardano, das heute einen Kursanstieg von fast 14% verzeichnet habe. In Zeiten des Optimismus habe die Bitcoin-Konsolidierung nach einer dynamischen Rally in der Regel mit dem Anstieg kleinerer Kryptowährungen geendet, und man könne sehen, dass die Marktmechanik dieses Mal ganz ähnlich funktioniere wie die Trends in vorherigen Bullenmärkten.