Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

29,95 EUR -0,33% (11.05.2023, 11:06)



Euronext Growth Paris-Aktienkurs Carbios-Aktie:

30,00 EUR 0,00% (11.05.2023, 11:11)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Growth Paris-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios S.A.:



Carbios (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (11.05.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die G7-Umweltminister haben sich Mitte April darauf verständigt, die Plastikverschmutzung bereits bis 2040 zu beenden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie der Carbios S.A. (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB).Mit der Entscheidung gehe die G7-Runde einen Schritt weiter als bislang, denn 2019 hätten sich die G20-Staaten auf das Enddatum 2050 geeinigt. Bei der Bekämpfung des Plastikmülls könnten spezialisierte Unternehmen erheblich profitieren. Beispiel Carbios: Die Franzosen hätten Prozesse für das Recycling von Plastikabfall entwickelt. In ihrem Verfahren zerlege die Gesellschaft jede Art von PET in seine Grundbestandteile, die dann zur Herstellung neuer PET-Kunststoffe wiederverwendet werden könnten.Kürzlich sei Carbios mit der Fertigstellung des Referenzdokuments für die Lizensierung seiner PET-Biorecyclingtechnologie zur weltweiten industriellen und kommerziellen Anwendung einen großen Schritt vorangekommen. Grundlage seien "exzellente" Ergebnisse der Demonstrationsanlage und die fortgeschrittene technische Analyse der ersten kommerziellen Referenzanlage. Nun starte Carbios die internationale Ausschreibung. Für die Lizenzierung kämen Kunststoffhersteller und Entsorgungsunternehmen sowie Gesellschaften, die auf die Verwendung von PET in ihren Produktionsprozessen angewiesen seien, wie die Lebensmittel-, Kosmetik- oder aber auch die Textilindustrie infrage. Sobald der erste Lizenzdeal gemeldet werde, könnte die Aktie eine Rally starten.Mit dem Beginn des Baus der weltweit ersten kommerziellen PET-Biorecyclinganlage stehe in diesem Jahr ein weiteres Highlight an. Die Geschäftszahlen würden angesichts dieser Entwicklungen ins Hintertreffen geraten - Umsätze seien noch kaum vorhanden. Auch daher sollten Anleger Engagements als Risikokapital sehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 18/2023)Börsenplätze Carbios-Aktie: