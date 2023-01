Börsenplätze Carbios-Aktie:



Kurzprofil Carbios SA:



Carbios (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (12.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) unter die Lupe.Der französische Recycling-Spezialist und der dänische Enzymweltmarktführer Novozymes (ISIN: DK0060336014, WKN: A1JP9Y) würden ihre Kooperation vertiefen. Die enorm wichtige Vereinbarung sichere die langfristige Produktion und Lieferung von Carbios-Enzymen in industriellem Maßstab für die weltweit erste biologische PET-Recyclinganlage, die in Frankreich entstehen solle.Mithilfe der vertieften Partnerschaft sollten Enzyme entwickelt, optimiert und produziert werden, die anschließend von Novozymes an alle Lizenznehmer der Carbios-Technologie geliefert würden. Die neue Vereinbarung gewähre beiden Parteien Exklusivität auf dem Gebiet der Partnerschaft, heiße es."Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Novozymes, dem weltweit führenden Unternehmen für biologische Lösungen, zu erweitern. Auf Basis unserer bereits bestehenden starken Geschäftsbeziehung können wir unseren künftigen Kunden eine nachhaltige Versorgungslösung anbieten", so Carbios-Chef Emmanuel Ladent zum Deal mit Novozymes.Der Deal mit Novozymes sei ein weiterer wichtiger Baustein für Carbios, um seine Technologie im großen Maßstab nachhaltig voranbringen zu können. In den vergangenen Monaten habe sich die Aktie wieder deutlich von ihren Tiefständen erholen können. Der Titel bleibt interessant, aber auch aufgrund der frühe der Technologie hochspekulativ, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link