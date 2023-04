Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Carbios SA:



Carbios (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (17.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Innovative Firmen wie TOMRA ( ISIN NO0012470089 WKN A3DHA0 ) oder Carbios hätten gute Lösungen im globalen Kampf gegen Plastikmüll. Nun könnten die beiden Unternehmen in den kommenden Jahren zusätzlichen Rückenwind erhalten. Denn die Umweltminister der G7-Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien möchten die Plastikverschmutzung bereits bis zum Jahr 2040 beenden.Darauf hätten sie sich am Sonntag nach zweitägigen Beratungen im japanischen Sapporo geeinigt. Mit der Entscheidung gehe die G7-Runde einen Schritt weiter als bislang, denn 2019 hätten sich die G20-Staaten auf das Enddatum 2050 geeinigt."Billiges Plastik in Wegwerfprodukten wurde immer dominanter in den Industriestaaten", habe Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) in einer Mitteilung gesagt. "Ganz besonders wichtig ist es deshalb, dass sich die G7 nun für ein schnelles Ende der Plastikvermüllung einsetzen." Bis Ende 2024 solle das rechtlich verbindliche Abkommen zur Reduktion von Plastikmüll fertig ausgehandelt sein.Die Wissenschaft schätze, dass etwa 4,8 und 12,7 Millionen Tonnen Plastikmüll pro Jahr in den Meeren landen würden. Das entspreche ungefähr einer LKW-Ladung pro Minute. Den Angaben der Umweltstiftung WWF zufolge würden neuere Berechnungen - die Seen, Flüsse und Meere umfassen würden - sogar von 19 bis 23 Millionen Tonnen Plastikmüll ausgehen, die jährlich in diese Ökosysteme gelangen würden."Der Aktionär" bleibe für beide Aktien bullish gestimmt. Beim Musterdepot-Titel TOMRA sollte der Stoppkurs bei 12,00 Euro belassen werden. Bei Carbios sollte das Investment bei 28,50 Euro nach unten abgesichert werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2023)Mit Material von dpa-AFX