Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

29,28 EUR +0,48% (14.07.2022, 08:54)



Euronext Growth Paris-Aktienkurs Carbios-Aktie:

29,08 EUR +0,07% (14.07.2022, 11:35)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Growth Paris-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios SA:



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Umweltverschmutzung durch Kunststoffe ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie der Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB).Genau diesem Problem habe sich Carbios angenommen. Die französische Biochemiefirma entwickele biologische Prozesse für das Recycling von Plastikabfall. In seinem Verfahren zerlege Carbios jede Art von PET (das vorherrschende Polymer in Flaschen, Schalen und Textilien aus Polyester) in seine Grundbestandteile, die dann zur Herstellung neuer PET-Kunststoffe mit gleicher Qualität wie Neuware wiederverwendet werden könnten.Im Jahr 2021 habe Carbios seine Demonstrationsanlage in Clermont-Ferrand erfolgreich in Betrieb genommen. Zudem habe das Unternehmen auch eine enzymatische Technologie für den biologischen Abbau von Einwegkunststoffen auf PLA-Basis (ein Polymer aus biologischem Anbau) entwickelt. Mit dieser Technologie könne eine neue Generation von Kunststoffen geschaffen werden, die unter natürlichen Bedingungen zu 100 Prozent kompostierbar sei.Nachdem in der Verpackungsindustrie mit dem Recycling von Plastik bereits ein Meilenstein erreicht worden sei, solle die Technologie von Carbios nun auch das Recycling von Kunstfasern grundlegend verändern. Dazu habe sich der Konzern mit On PUMA , Patagonia und Salomon zusammengeschlossen, um die Kreislaufwirtschaft in der Textilindustrie voranzutreiben. Die Partner würden untersuchen, wie ihre Produkte recycelt werden könnten, und Lösungen für die Rücknahme von getragenen Polyesterartikeln entwickeln. Freilich befindet sich Carbios noch in einem sehr frühen Stadium, sodass Anleger eine große Portion Risikobereitschaft mitbringen sollten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 27/2022)Börsenplätze Carbios-Aktie: