Börsenplätze Carbios-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

22,35 EUR -0,89% (15.11.2023, 13:26)



Euronext Growth Paris-Aktienkurs Carbios-Aktie:

22,25 EUR -1,33% (15.11.2023, 13:15)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Growth Paris-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios SA:



Carbios (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (15.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Solar Impulse Foundation zeichne jährlich Unternehmen aus, die mit ihren Entwicklungen einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung des Klimas liefern würden. So sei diese Auszeichnung für die erste weltweit vollständig enzymatisch recycelte Kunststoff-Kosmetikflasche an Carbios und L'Oréal ( ISIN FR0000120321 WKN 604843 ) verliehen worden.Seit mehr als fünf Jahren arbeite Carbios daran, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft bei Kunststoffabfällen zu beschleunigen. Zu diesem Zweck hätten sich neben L'Oréal weitere bekannte Firmen wie Nestlé ( ISIN CH0038863350 WKN A0Q4DC ) und PepsiCo Teil zu einem Konsortium vereint, um die Welt ein Stück sauberer zu machen.Carbios habe mit dem Bau einer PET-Biorecyclinganlage begonnen, die in 2025 in Betrieb gehen solle. Daneben solle mithilfe von Lizenzvereinbarungen die Internationalisierung und Kommerzialisierung der Technologie vorangetrieben werden. Die Vorteile beim Biorecycling mittels Enzymen lägen auf der Hand. Neben der Halbierung von CO₂-Emissionen könne das enzymatische Verfahren für alle Art von PET-Abfällen inklusive Textilabfälle eingesetzt werden.Die Aktie ist daher sehr spekulativ, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" zur Carbios SA in einer aktuellen Aktienanalyse. Sollte die Vermarktung der Recyclinganlagen erfolgreich sein, bestehe eine Chance auf eine Kursvervielfachung. (Analyse vom 15.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link