Börsenplätze Carbios-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

25,65 EUR +1,38% (21.12.2023, 10:07)



Euronext Growth Paris-Aktienkurs Carbios-Aktie:

25,55 EUR -0,39% (21.12.2023, 10:02)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Growth Paris-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios SA:



Carbios (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (21.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Kampf gegen die globale Plastikflut brauche es innovative Recycling-Lösungen. Carbios aus Frankreich könnte einen Teil mit seinen spannenden enzymatischen Recycling-Technologien dazu beitragen. Für die Optimierung seines einzigartigen PET-Depolymerisationsverfahrens und zur Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit erhalte das Unternehmen nun finanzielle Unterstützung.Von der französischen Agentur für den ökologischen Wandel (ADEME) erhalte Carbios eine erste Zahlung in Höhe von 1,2 Millionen Euro für das Forschungsprojekt OPTI-ZYME. Das gemeinschaftliche Forschungs- und Entwicklungsprogramm konzentriere sich auf die technische und wirtschaftliche Optimierung der einzelnen Prozessschritte bei gleichbleibend hoher Qualität der gewonnenen Monomere, so Carbios."Innovation steht im Mittelpunkt aller Aktivitäten von Carbios. In unserem kontinuierlichen Bestreben nach technologischer Optimierung und zur Unterstützung der Industrialisierung und Kommerzialisierung müssen wir auch weiterhin jeden Schritt in diesem Prozess effizient gestalten", so Carbios-CEO, Emmanuel Ladent. "Die anvisierten Optimierungen werden die Effizienz der Enzyme verbessern, zu einer höheren Produktivität beitragen und zeitgleich die Produktionskosten sowie die Umweltauswirkungen des Verfahrens senken."Carbios biete eine der wohl spannendsten Recycling-Storys auf dem internationalen Kurszettel. Ausnahmslos spekulativ ausgerichtete Anleger nutzen das Kursniveau zum Einstieg mit einem Stopp knapp unterhalb des Oktober-Tiefs, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Carbios-Aktie. Übrigens: Carbios sei auch Teil des Zero Plastic Index des "Aktionär". (Analyse vom 21.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link