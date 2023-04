Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.



Börsenplätze Carbios-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

34,25 EUR +2,54% (18.04.2023, 08:32)



Euronext Growth Paris-Aktienkurs Carbios-Aktie:

33,30 EUR +0,91% (17.04.2023)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Growth Paris-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios SA:



Carbios (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (18.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Carbios fokussiere sich auf enzymatische Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren. Das französische Unternehmen drücke aufs Gas und beschleunige nun seine Enzymoptimierung mithilfe einer erhöhten Screening-Kapazität von mehreren Millionen Enzymen pro Tag. Schließlich solle es dem gesamten Plastik-Universum an den Kragen gehen.In Zusammenarbeit mit dem Paul-Pascal-Forschungszentrum, einer gemeinsamen Forschungseinrichtung des CNRS und der Universität Bordeaux, habe Carbios ein innovatives Ultra-Hochdurchsatz-Mikrofluidik-Screening für PET-abbauende Enzyme entwickelt. Herkömmliche Technologien würden demnach das Enzym-Screening von einigen Tausend pro Woche ermöglichen.Interessante Polymere dürften laut Carbios von der Beschleunigung der F&E-Phase profitieren und es der Gesellschaft ermöglichen, sein Portfolio an Innovationen für verschiedene Arten von Kunststoffen noch schneller zu entwickeln, heiße es weiter."PET ist an sich schon ein riesiger und wachsender Markt. Aber wir befassen uns auch mit anderen Kunststoffarten wie zum Beispiel Polymeren. Wir investieren erhebliche Anstrengungen in die Entdeckung von Enzymen, die zum Beispiel Polyamid oder Polypropylen verarbeiten können", so Carbios-Chef Emmanuel Ladent vor Kurzem im Gespräch mit dem "Aktionär". "Es hat etwa zehn Jahre gedauert, unsere Technologie für das PET-Recycling zu entwickeln, aber wir glauben, dass wir heute schneller sein werden, da wir viel aus der Forschung und Entwicklung unserer Recycling-Technologie für PET gelernt haben", hoffe der Manager.Mutige Anleger mit Weitblick können das derzeitige Kursniveau zum Aufbau von kleinen Positionen nutzen, hochspekulative Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wer breit gestreut im Bereich Recycling aktiv werden wolle, greife zum Index-Zertifikat mit der WKN DA0AB3 auf den Zero Plastic-Index. (Analyse vom 18.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: