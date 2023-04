Börsenplätze Carbios-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

35,35 EUR -2,35% (05.04.2023, 12:21)



Euronext Growth Paris-Aktienkurs Carbios-Aktie:

35,30 EUR -1,40% (05.04.2023, 12:14)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Growth Paris-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios SA:



Carbios (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (05.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bekämpfung der globalen Plastikflut bleibt eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Kein Wunder, dass innovative Recycling-Lösungen gefragter denn je seien. Carbios möchte mit seinen vielversprechenden enzymatischen Ansätzen einen Zeil dazu beitragen - und wolle diese möglichst vielen Interessenten zugänglich machen. Die Franzosen würden hierbei den nächsten Schritt gehen.So habe Carbios am Montag bekannt gegeben, dass das Referenzdokument für die Lizensierung seiner PET-Biorecyclingtechnologie zur weltweiten industriellen und kommerziellen Anwendung fertiggestellt worden sei. Der Recycling-Spezialist stütze sich hierbei auf "exzellente" Ergebnisse seiner Demonstrationsanlage sowie die fortgeschrittene technische Analyse der ersten kommerziellen Referenzanlage.Mithilfe der fertiggestellten Zusammenfassung aller technischen Informationen starte Carbios nun die internationale Ausschreibung. "Wir wollen unsere Technologie an potenzielle Akteure in der Verarbeitungskette von PET lizenzieren, wie Kunststoffhersteller oder Entsorgungsunternehmen, aber auch an Unternehmen, die auf die Verwendung von PET in ihren Produktionsprozessen angewiesen sind, wie die Lebensmittel-, Kosmetik- oder aber auch die Textilindustrie", so Carbios-Chef, Emmanuel Ladent, vor kurzem im Gespräch mit dem "Aktionär".Carbios befinde sich auf einem guten Weg, seine Technologie weltweit zu Interessenten zu transferieren und ein nachhaltiges Lizenzmodell zu etablieren. Derzeit hänge der "Hot-Stock der Woche" aus Ausgabe 09/2023 noch etwas in den Seilen.Mutige Anleger mit Weitblick können das derzeitige Kursniveau zum Aufbau von kleinen Positionen nutzen, hochspekulative Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Carbios-Aktie. (Analyse vom 05.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link