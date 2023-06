Börsenplätze Carbios-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

40,50 EUR -3,11% (07.06.2023, 16:00)



Euronext Growth Paris-Aktienkurs Carbios-Aktie:

40,60 EUR -1,69% (07.06.2023, 15:49)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Growth Paris-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios SA:



Carbios (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (07.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Recycling-Spezialisten Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) unter die Lupe.Die Verschmutzung der Natur mit Müll sei neben dem Klimawandel eines der größten Umweltprobleme. Jährlich würden ungefähr 20 Millionen Tonnen Plastikmüll in Flüssen und Meeren landen. Um dort die Kunststoff-Abfälle besser zu lokalisieren, würden deutsche Forscher nun auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz setzen.Dabei würden Überwachungsflugzeuge mit dementsprechender Kameratechnik und dazugehöriger KI-geschützter Sensorik ausgestattet. Damit sei es bereits während des Fluges schon möglich, Plastikmüll zu erkennen und so genannte Hotspots ausfindig zu machen. Die ersten Testflüge mit der KI seien auf der Insel Spiekeroog sehr erfolgreich absolviert worden, die Genauigkeit der KI habe mehr als 93 Prozent betragen, habe das Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz (DFKI) berichtet.Von dieser Technologie sollten vor allem Kunstoff-Recycling-Unternehmen wie der AKTIONÄR Hot-Stock Carbios profitieren. Bei Carbios handle es sich noch um ein sehr junges französisches Unternehmen, welches enzymatische Technologien für das Recycling von Kunstoffen einsetze. Seit Anfang Mai habe die Aktie rund 30 Prozent zugelegt. Ein Grund hierfür dürfte die Bekanntgabe der Partnerschaft mit Indorama Ventures zum geplanten Bau einer ersten PET-Biorecycling-Anlage in Frankreich sein.Die Carbios-Aktie bleibt für spekulative und risikobewusste Anleger bei Schwäche ein Kauf mit Stopp 28,50 Euro, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link