Börsenplätze Carbios-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

28,88 EUR +0,93% (07.07.2022, 09:05)



Euronext Growth Paris-Aktienkurs Carbios-Aktie:

28,80 EUR +2,49% (07.07.2022, 09:03)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Growth Paris-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios SA:



Carbios (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (07.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) unter die Lupe.Immer mehr Unternehmen würden sich zusammenschließen, um Wege in die Kreislaufwirtschaft zu finden. Das französische Recycling-Start-up Carbios kooperiere diesbezüglich fortan mit den Outdoor- und Sportartikelherstellern On , Patagonia, PUMA und Salomon. Das Ziel sei es, die Kreislaufwirtschaft in der Textilindustrie voranzutreiben.Die Basis der Zusammenarbeit bilde die biologische Technologie von Carbios, die das Recycling von Kunstfasern "grundlegend verändern" solle. Die Franzosen hätten bereits demonstriert, dass damit PET in Rekordzeit zersetzt werden könne."Basierend auf dem Erfolg der zuvor erreichten Meilensteine im Verpackungsbereich hat sich dieses Modell eines Konsortiums als sehr effizient erwiesen. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit On, Patagonia, PUMA und Salomon, die allesamt sehr renommierte Marken darstellen", so Carbios-CEO Emmanuel Ladent. "Unser gemeinsames Ziel ist es, einen Beitrag zur Verringerung der Umweltbelastung durch die Textilindustrie zu leisten, indem wir eine industrielle Lösung für das Recycling von Polyesterfasern anbieten und unseren Partnern helfen, ihre Ziele in der Entwicklung zur Nachhaltigkeit zu erreichen."Carbios hole die nächsten renommierten Unternehmen an Bord, um seine Technologie auch in ferner Zukunft in der Textilindustrie einzusetzen. Der Hot-Stock litt zuletzt ebenfalls unter dem schwachen Gesamtmarkt, bleibt allerdings eine hochspekulative Depotbeimischung für Anleger mit Weitblick, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Carbios-Aktie. (Analyse vom 07.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link