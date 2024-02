Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Börsenplätze Carbios-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

24,35 EUR +0,62% (29.02.2024, 08:42)



Euronext Growth Paris-Aktienkurs Carbios-Aktie:

24,70 EUR +2.49% (29.02.2024, 09:03)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Growth Paris-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios SA:



Carbios (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (29.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das französische Unternehmen Carbios wolle mit seinen enzymbasierten Technologien das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren ermöglichen. Hierfür entstehe an der Grenze zu Belgien in Longlaville eine große Anlage. Mit einer neuen Kooperation mit der Landbell Group wolle sich der Recycling-Spezialist weitere PET-Abfälle sichern.Wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgehe, hätten die Unternehmen eine Vereinbarung zur Entwicklung und Umsetzung von Lösungen für die Sortierung, Aufbereitung und das enzymatische Recycling von Post-Consumer-PET-Abfällen unterzeichnet. Bei der Landbell Group handele es sich um einen deutsche Betreiber von 40 Organisationen für Herstellerverantwortung und einen Anbieter von kreislauffähigen Recycling-Lösungen.Durch die Zusammenarbeit wolle sich Carbios pro Jahr satte 15.00 Tonnen PET-Granulat sichern, die dann in der kommerziellen Anlage in Longlaville durch das eigene, breit patentierte enzymatische Recycling-Verfahren verarbeitet würden.Das Werk, welches 2026 in Betrieb gehen solle, habe eine Kapazität von 50.000 Tonnen an Kunststoffabfällen. Dank der Zusammenarbeit mit der Landbell Group aus Mainz sichere sich Carbios inzwischen 70 Prozent an Ausgangsmaterial der potenziellen Maximalauslastung.Carbios sichere sich weiteres Ausgangsmaterial für seine erste kommerzielle Anlage. Das Unternehmen biete eine hochinteressante Story und habe namhafte Investoren an Bord.Das Papier bleibt für spekulativ ausgerichtete Anleger mit Weitblick eine spannende Depotbeimischung (Stopp: 19,50 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär". Übrigens: Carbios sei auch Teil des Zero Plastic-Index vom "Aktionär". (Analyse vom 29.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link