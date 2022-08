Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.deraktionaer.de/invest.



Kurzprofil Carbios SA:



Carbios (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen.



Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) unter die Lupe.Im Kampf gegen die globale Plastikverschmutzung seien innovative Lösungen gefragter denn je. Viele Start-ups, darunter auch die französische Carbios, würden sich an interessanten Ansätzen versuchen, um die Plastikflut einzudämmen. In einem neuen Konsortium solle der Weg in Richtung Kreislaufwirtschaft für Kunststoff-Textilabfälle geebnet werden.Carbios werde Teil des Konsortiums WhiteCycle mit einer Laufzeit von zunächst vier Jahren. Als Koordinator agiere der Reifenhersteller Michelin, weitere 14 öffentliche und private europäische Organisationen seien an Bord, darunter auch die Zara-Mutter Inditex.Das Projekt beschäftige sich mit der Verarbeitung sowie Wiederverwertung von Kunststoff-Textilabfällen und solle einen Teil zum Erreichen der Kohlenstoffdioxid-Reduktionsziele der EU für 2030 beitragen. Der Hauptfokus liege dabei auf der Entwicklung verschiedener Verfahren, die entlang der gesamten industriellen Wertschöpfungskette benötigt würden.Carbios sei einmal mehr Teil eines hochinteressanten Konsortiums. Für einen nachhaltigen Ausbruch aus dem Abwärtstrend dürfte die Nachricht allerdings nicht ausreichen.