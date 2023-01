Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

40,34 EUR +7,17% (13.01.2023, 16:05)



Euronext Growth Paris-Aktienkurs Carbios-Aktie:

40,30 EUR +7,81% (13.01.2023, 15:55)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Growth Paris-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios SA:



Carbios (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (13.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) unter die Lupe.Das Papier des französischen Recycling-Spezialisten sei erstmals seit etwa einem Jahr wieder über die 40-Euro-Marke geklettert. Ausgehend von den Oktober-Tiefständen habe sich die Carbios-Aktie mittlerweile verdoppeln können. Für frischen Rückenwind habe am Donnerstag eine erweiterte Partnerschaft mit Novozymes gesorgt.Mithilfe der vertieften Partnerschaft sollten Enzyme entwickelt, optimiert und produziert werden, die anschließend von Novozymes an alle Lizenznehmer der Carbios-Technologie geliefert würden. Die neue Vereinbarung gewähre beiden Parteien Exklusivität auf dem Gebiet der Partnerschaft, heiße es.Außerdem habe Carbios politischen Besuch vom Präsidenten der Region Auvergne-Rhône-Alpes erhalten, der die Einweihung des neuen Hauptsitzes von Carbios begleitet habe. "Es erfüllt die Region mit großem Stolz, die Entwicklung eines so guten und vielversprechenden Unternehmens zu sehen", so Laurent Timothée Marie Wauquiez.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carbios-Aktie: