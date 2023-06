Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Carbios (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (01.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rund um den Globus werde der Kampf gegen die Plastikverschmutzung vorangetrieben. Vor allem brauche es nachhaltige, innovative Lösungen, um das Plastik-Recycling zu beschleunigen. Nach Ansicht des "Aktionär" gehöre das französische Unternehmen Carbios zu den Gesellschaften, die einen nennenswerten Teil dazu beitragen könnten. Die Firma solle nun finanzielle Unterstützung erhalten.Im Rahmen des Projekts "France 2023" von der französischen Regierung sollten Carbios und seine Partner 11,4 Millionen Euro erhalten. Die Förderung diene zur Weiterführung der Forschung und Entwicklung sowie der Innovationsarbeiten an seinen enzymatischen Technologien, heiße es in einer Pressemitteilung.Doch damit nicht genug: On top solle Carbios im Rahmen desselben Projektes eine Förderung in Höhe von 30 Millionen Euro vom französischen Staat und 12,5 Millionen Euro von der Region Grand-Est erhalten. Diese Gelder könnten dann für den Bau der ersten industriellen Anlage in Longlaville in die Hand genommen werden. Unter dem Strich könnte Carbios so in den Genuss von Fördergelder in Höhe von insgesamt 54 Millionen Euro kommen - vorausgesetzt die Europäische Kommission gebe grünes Licht.Wie wichtig die finanzielle Unterstützung in dieser Größenordnung für Carbios sei, zeige ein Vergleich mit der derzeitigen Marktkapitalisierung. An der Heimatbörse in Paris sei das Unternehmen am gestrigen Handelstag mit rund 375 Millionen Euro bewertet worden. Knapp 15 Prozent davon könnten auf frische Fördergelder entfallen.Im nachbörslichen Handel in Deutschland habe der "Aktionär"-Hot-Stock aus Ausgabe 09/2023 auf der Handelsplattform Tradegate bereits rund sechs Prozent anziehen können - Anschlussgewinne seien realistisch. Zumal sich auch das Chartbild mit dem Kurssprung merklich aufhelle.Die Aktie bleibt für risikobewusste Anleger ein Kauf (Stopp: 28,50 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.06.2023)