Kurzprofil Carbios SA:



Carbios (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (22.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der französische Nebenwert Carbios stehe am Donnerstag kräftig unter Druck. Das Unternehmen, welches sich auf enzymbasiertes Recycling von Plastik fokussiere, wolle sich frisches Kapital am Markt beschaffen. Den Anleger stoße dabei vor allem der äußerst niedrige Emissionspreis der neuen Aktien sauer auf.Mit einer Bezugsrechtskapitalerhöhung wolle Carbios bis zu 141 Millionen Euro einnehmen. Sieben bestehende Aktien würden Aktionäre berechtigen, drei neue Anteile zu beziehen. Der Bezugspreis liege bei 25,32 Euro pro neuem Papier - am Mittwoch seien Anleger noch bereit gewesen, rund 40 Euro je Aktie auf den Tisch zu legen. Ein hoher Discount, den die Anleger mit einem Minus von gut zehn Prozent quittieren würden.Laut Carbios werde der Bezugsrechtehandel zwischen dem 23. Juni und einschließlich 7. Juli stattfinden. Am 11. Juli möchten die Franzosen dann das Ergebnis der Kapitalerhöhung bekannt geben, bevor am 13. Juli die Einbuchung der neuen Aktien erfolge.Carbios wolle etwa 85 Prozent des Nettoemissionserlöses zur Finanzierung des Baus der ersten Recycling-Anlage mit einer geschätzten Produktionskapazität von 50.000 Tonnen pro Jahr und einer Investition von etwa 230 Millionen Euro verwenden. Um das große Projekt zu realisieren, würden auch der französische Staat und Indorama Ventures frische Gelder zur Verfügung stellen.Der hohe Discount im Vergleich zu den Kursen, die Anleger in den vergangenen Handelstagen bereit gewesen seien, zu zahlen, verschrecke viele Anleger. Das ändere allerdings wenig an den langfristigen Aussichten für Carbios. Der Spezialist für enzymatisches Recycling gehöre zu den spannendsten, wenngleich auch spekulativsten Titeln im aufstrebenden Recycling-Sektor.Nach einer Kursberuhigung können sich risikobereite Anleger ein paar Stücke ins Depot legen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Carbios-Aktie. Wichtig: Ein Stopp bei 29,80 Euro sichere vor größeren Verlusten ab. (Analyse vom 22.06.2023)