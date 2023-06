Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Carbios-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

38,40 EUR +10,34% (02.06.2023, 11:45)



Euronext Growth Paris-Aktienkurs Carbios-Aktie:

38,40 EUR +10,82% (02.06.2023, 11:30)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Growth Paris-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios SA:



Carbios (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (02.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Recycling-Spezialisten Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) unter die Lupe.Die Carbios-Aktie könne am Freitag weitere gut zehn Prozent an Wert gewinnen. Rückenwind verleihe die Nachricht, dass die Franzosen und Indorama Ventures ihre Partnerschaft zum Bau der ersten PET-Biorecycling-Anlage in Frankreich bekräftigt hätten. Ein weiterer, wichtiger Schritt in die richtige Richtung für Carbios.Denn auf Grundlage einer vorbehaltlichen Absichtserklärung wolle Indorama Ventures etwa 110 Millionen via Eigenkapital und einem nicht wandelbaren Darlehen in ein geplantes Joint Venture einbringen. Bedingung hierfür seien demnach die erfolgreichen Abschlüsse der technischen Dokumentation und der kommerziellen Machbarkeitsstudien.Sei die erste Recycling-Anlage dieser Art, die im französischen Longlavielle entstehen solle, ebenfalls von Erfolg gekrönt, erwäge Indorama Ventures die Technologie in Zukunft möglicherweise au andere PET-Recycling-Standorte auszuweiten."Die heutige Bekanntmachung ist ein bedeutender Meilenstein in unserer Partnerschaft mit Indorama Ventures und ein wichtiger Schritt, um unsere gemeinsame und einzigartige PET-Biorecyclinganlage zu realisieren", so Carbios-Chef Emmanuel Ladent. "Die in Zusammenarbeit mit Indorama durchgeführten technischen Due-Diligence-Prüfungen beweisen die Robustheit unserer innovativen Technologie."Carbios komme dem nächsten großen Ziel, die erfolgreiche Realisierung der großen Anlage in Frankreich, wieder ein Stück näher. Das Unternehmen (Hot-Stock aus AKTIONÄR-Ausgabe 09/23) gehöre zweifelsohne zu den spannendsten Recycling-Werten auf dem europäischen Kurszettel.Die Carbios-Aktie bleibt für risikobewusste Anleger aufgrund des frühen Stadiums der Firmenentwicklung bei Schwäche ein Kauf (Stopp: 28,50 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.06.2023)