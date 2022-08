Tradegate-Aktienkurs Capri-Aktie:

50,31 EUR +2,16% (12.08.2022, 22:27)



NYSE-Aktienkurs Capri-Aktie:

51,60 USD +1,57% (12.08.2021, 22:00)



ISIN Capri-Aktie:

VGG1890L1076



WKN Capri-Aktie:

A2PBDX



Ticker-Symbol Capri-Aktie:

MKO



NYSE Ticker-Symbol Capri-Aktie:

CPRI



Kurzprofil Capri Holdings:



Capri Holdings Limited (vormals Michael Kors Holdings) (ISIN: VGG1890L1076, WKN: A2PBDX, Ticker-Symbol: MKO, NYSE-Symbol: CPRI) ist ein Hersteller von Luxus-Bekleidungsartikeln und Accessoires. Das Unternehmen mit Sitz in New York entwickelt und produziert neben Prêt-à-porter-Modekollektionen auch Schuhe, Taschen, Brillen, Uhren, Schmuck sowie Parfum für Damen und Herren. Die Produkte werden in weltweiten Stores direkt oder über Lizenzpartner in knapp 100 Ländern verkauft. Seit einer Fusion 2018 gehören die Luxusartikel-Marken Michael Kors und Versace sowie der Schuhhersteller Jimmy Choo unter einem Dach zur Capri Holdings Limited. (13.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Capri-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Luxus-Bekleidungsartikeln und Accessoires Capri Holdings Limited (ISIN: VGG1890L1076, WKN: A2PBDX, Ticker-Symbol: MKO, NYSE-Symbol: CPRI) unter die Lupe.Capri Holdings habe jüngst Kennziffern zum ersten Quartal (per 2. Juli) vorgelegt, die über den Markterwartungen gelegen hätten. Sowohl die Umsatze als auch das Ergebnis des US-Modekonzerns, zu dem Marken wie Versace und Michael Kors gehören würden, hätten die Prognosen der Analysten übertroffen. Und auch der Ausblick für das Geschäftsjahr 2022/2023 sei etwas besser als gedacht."Wir sind mit unserer Leistung im ersten Quartal zufrieden, da Umsatz, operative und Gewinn pro Aktie alle unsere Erwartungen übertroffen haben", habe Capri-CEO John D. Idol gesagt. Die besser als erwarteten Ergebnisse seien durch eine "starke Dynamik" in allen drei Luxushäusern (Michael, Kors, Versace, Jimmy Choo) angetrieben worden, so Idol.Die Zahlen von Capri Holdings seien einmal mehr glänzend. Dass der Aktienkurs diese Woche dennoch nicht stärker gestiegen sei, dürfte daran liegen, dass einige Anleger wohl einen (noch) besseren Ausblick erwartet hätten. Aus Sicht des "Aktionärs" überzeuge die Capri-Aktie allerdings mit ihrer günstigen Bewertung und liefere mit einem 2023er-KGV von 7 (Peers: 9) ein veritables Kaufargument, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.08.2022)Börsenplätze Capri-Aktie: