Börsenplätze Capri-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Capri-Aktie:

48,98 EUR +55,34% (10.08.2023, 16:49)



NYSE-Aktienkurs Capri-Aktie:

54,15 USD +56,46% (10.08.2023, 16:35)



ISIN Capri-Aktie:

VGG1890L1076



WKN Capri-Aktie:

A2PBDX



Ticker-Symbol Capri-Aktie:

MKO



NYSE Ticker-Symbol Capri-Aktie:

CPRI



Kurzprofil Capri Holdings:



Capri Holdings Limited (vormals Michael Kors Holdings) (ISIN: VGG1890L1076, WKN: A2PBDX, Ticker-Symbol: MKO, NYSE-Symbol: CPRI) ist ein Hersteller von Luxus-Bekleidungsartikeln und Accessoires. Das Unternehmen mit Sitz in New York entwickelt und produziert neben Prêt-à-porter-Modekollektionen auch Schuhe, Taschen, Brillen, Uhren, Schmuck sowie Parfum für Damen und Herren. Die Produkte werden in weltweiten Stores direkt oder über Lizenzpartner in knapp 100 Ländern verkauft. Seit einer Fusion 2018 gehören die Luxusartikel-Marken Michael Kors und Versace sowie der Schuhhersteller Jimmy Choo unter einem Dach zur Capri Holdings Limited. (10.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Capri-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Luxus-Bekleidungsartikeln und Accessoires Capri Holdings Limited (ISIN: VGG1890L1076, WKN: A2PBDX, Ticker-Symbol: MKO, NYSE-Symbol: CPRI) unter die Lupe.Das "Wall Street Journal" habe es in einem Bericht vom Mittwoch bereits angedeutet, nun laufe die Vollzugsmeldung über die Nachrichten-Ticker: Das US-Modeunternehmen Tapestry übernehme den Rivalen Capri Holding - mit sattem Aufschlag zur aktuellen Bewertung. Die Capri-Aktie schnelle im vorbörslichen US-Handel mit Wucht nach oben.Die Capri-Aktionäre dürften sich die Hände reiben: Die Anteilseigner würden 57 Dollar pro Aktie in bar erhalten, was einem Aufschlag von 65 Prozent auf den US-Schlusskurs vom Mittwoch entspricht, wie "Barron's" am Donnerstag berichte. Das Unternehmen, zu dem bekannte Labels wie Michael Kors, Versace und Jimmy Choo zählen würden, werde faktisch mit 8,5 Milliarden bewertet. Die Marktkapitalisierung von Capri habe bei Börsenschluss am Mittwoch bei rund 4,1 Milliarden Dollar gelegen.Durch die Fusion dürfte das neue Unternehmen besser in der Lage sein, mit Unternehmen wie LVMH oder auch der Gucci-Muttergesellschaft Kering zu konkurrieren. Capri sollte eigentlich bereits am Dienstag (8. August) seine Ergebnisse für das erste Quartal präsentieren, der Termin sei aber auf den heutigen Donnerstag verschoben worden.Für die leidgeprüften Capri-Aktionäre sei diese (Übernahme-)Nachricht natürlich ein Traum. Dass die Aktie die fixierten 57 Dollar noch übersteige, dürfte nicht der Fall sein. Für die Tapestry-Aktionäre (laufende Empfehlung des AKTIONÄR) bestehe kein Grund zur Sorge. Sollte die Integration problemlos laufen, dürften sich langfristige Synergieeffekte und Effizienz- beziehungsweise Größenvorteile (Skaleneffekte) positiv auf den Aktienkurs der Muttergesellschaft von Coach, Spade und Stuart Watzmann auswirken, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link