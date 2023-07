Xetra-Aktienkurs Capital One Financial-Aktie:

Capital One Financial Corporation Corp. (ISIN: US14040H1059, WKN: 893413, Ticker-Symbol: CFX, NYSE-Symbol: COF) ist ein auf Finanzdienstleistungen spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in McLean im US-Bundesstaat Virginia. Zu den Aktivitäten von Capital One Financial gehört die Ausgabe von Debit- und Kreditkarten sowie Retail Banking (Verkauf von klassischen und spezialisierten Bankprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen). (31.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Capital One Financial-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Capital One Financial-Aktie (ISIN: US14040H1059, WKN: 893413, Ticker-Symbol: CFX, NYSE-Symbol: COF) unter die Lupe.Der US-Finanzkonzern habe die Erwartungen beim Gewinn zwar übertreffen können. Allerdings sei der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr um 20% zurückgegangen. Die Erlöse hätten hingegen um 9% auf 9,01 Mrd. USD zugelegt. Der Grund für den scharfen Gewinnrückgang finde sich v.a. bei den erhöhten Rückstellungen - diese seien im zweiten Quartal auf 2,49 Mrd. USD von lediglich 1,09 Mrd. USD vor einem Jahr hochgefahren worden. Damit gehe die Normalisierung der Ausfallraten bei den Darlehen weiter. Das Management habe das aber bereits bei der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen angedeutet. Erfreulich sei hingegen, dass die harte Kernkapitalquote von 12,1 auf 12,7% gestiegen sei. Das seien 340 Basispunkte mehr als die Mindestvorgabe der Aufsicht von 9,3%.Capital One sei durch das starke Engagement im Kreditkarten-Segment besonders anfällig für einen wirtschaftlichen Abschwung. Positiv sei, dass man in der Vergangenheit durch ein starkes Risikomanagement die Ausfallraten bei Krediten unter dem Branchenschnitt habe halten können. Zudem habe sich die US-Wirtschaft zuletzt überraschend stark gezeigt.Die Capital One Financial-Aktie sei trotz allem nur etwas für spekulativer eingestellte Anleger, auch wenn Value-Investor Warren Buffett seit einiger Zeit ebenfalls auf die Papiere setze. Die Bewertung mit einem KGV von 9 für 2024 gehe in Ordnung. Ende letzter Woche sei der Kurs zudem über den seit fast einem Jahr bestehenden Abwärtstrend bei 110,85 USD nach oben ausgebrochen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Capital One Financial-Aktie: