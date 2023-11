Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Cantourage (ISIN: DE000A3DSV01, WKN: A3DSV0) ist ein führendes europäisches Unternehmen für medizinisches Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffman gegründet. Cantourage ermöglicht es Produzenten aus aller Welt, ihr Produkt schneller und kostengünstiger auf den wachsenden und profitablen europäischen Markt zu bringen und dabei höchste europäische Qualitätsstandards zu garantieren und weiterzuentwickeln. Das Unternehmen bietet Produkte in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol in pharmazeutischer Qualität. (23.11.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Cantourage-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01, WKN: A3DSV0) weiterhin zu kaufen.Die Cantourage SE habe am Montag die Zahlen für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Trotz des leicht unter den Erwartungen liegenden Q3 erwarte das Unternehmen weiterhin einen Anstieg des Umsatzes im höheren zweistelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr und ein ausgeglichenes EBITDA.Der Umsatz habe im dritten Quartal mit 6,1 Mio. Euro zwar deutlich über dem Wert des Vorjahres von 3,4 Mio. Euro, jedoch unter den Erlösen des Vorquartals (6,3 Mio. Euro) gelegen. Die Analysten hätten aufgrund des angekündigten Ausbaus der Produktionsstätte in Unterfranken zwar mit einer geringeren Dynamik gerechnet, seien jedoch von einer Steigerung qoq ausgegangen (MONe: 7,1 Mio. Euro). Verzögerungen bei der Freigabe der neuen Produktionsräume sowie eine leicht schwächere Nachfrage in den Sommermonaten hätten dies jedoch verhindert. Dadurch habe auch das EBITDA aufgrund außerordentlicher externer Personalaufwendungen im Rahmen der Produktionsumstellung, dem weiter voranschreitenden Strukturaufbau im Unternehmen sowie dem fehlenden Deckungsbeitrag mit -0,6 Mio. Euro (9M/23: -0,4 Mio. Euro) unter der Erwartung (-0,1 Mio. Euro) gelegen.Durch ein langfristiges Lieferabkommen mit dem Cannabisunternehmen Astrasana für die Versorgung des Schweizer Marktes mit medizinischem Cannabis sowie dem Ausbau der Anbaupartner um zwei weitere Unternehmen (SUMO Cannabis und VASCO, beide Kanada) habe die Gesellschaft jedoch weitere Bausteine für das künftige Wachstum gelegt. Auch Cantourage UK habe mit einer Partnerschaft mit der Gibraltar Healthcare Authority für die exklusive Lieferung von Cannabis-Medikamenten kürzlich Erfolge in dieser Hinsicht vermelden können.Für Investoren, die am stark wachsenden Markt für medizinischen Cannabis in Europa partizipieren möchten, bleibe Cantourage aufgrund des Asset Light - Geschäftsmodells und der daraus resultierenden Ertragsperspektiven nach Erachten der Analysten das Unternehmen der Wahl.Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, bestätigen daher die Kaufempfehlung für die Cantourage-Aktie mit einem leicht reduzierten Kursziel von 10,00 Euro (zuvor: 10,50 Euro). (Analyse vom 23.11.2023)