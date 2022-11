Tradegate-Aktienkurs Cantourage-Aktie:

24,155 EUR +20,77% (14.11.2022, 15:51)



XETRA-Aktienkurs Cantourage-Aktie:

24,24 EUR +48,71% (14.11.2022, 15:33)



ISIN Cantourage-Aktie:

DE000A3DSV01



WKN Cantourage-Aktie:

A3DSV0



Kurzprofil Cantourage Group SE:



Cantourage (ISIN: DE000A3DSV01, WKN: A3DSV0) ist ein führendes europäisches Unternehmen für medizinisches Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffman gegründet. Cantourage ermöglicht es Produzenten aus aller Welt, ihr Produkt schneller und kostengünstiger auf den wachsenden und profitablen europäischen Markt zu bringen und dabei höchste europäische Qualitätsstandards zu garantieren und weiterzuentwickeln. Das Unternehmen bietet Produkte in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol in pharmazeutischer Qualität. (14.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cantourage-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01, WKN: A3DSV0) unter die Lupe.Nach dem sehr erfolgreichen Börsendebüt am Freitag gehe das Feuerwerk bei der Cantourage-Aktie am Montag weiter. Zwischenzeitlich habe sich der Kurs fast verdoppelt. Insbesondere eine mögliche Legalisierung von Marihuana in Deutschland sorge bei dem Neuling im Frankfurter Scale-Segment für Fantasie.Das Berliner Unternehmen sei aussichtsreich positioniert, um vom Boom und einer möglichen Legalisierung im europäischen Cannabis-Markt zu profitieren. Dazu beitragen sollte auch das erfahrene Führungstrio, das zuvor den Cannabis-Großhändler Pedanios aufgebaut habe. "Der Aktionär" rate jedoch weiter dazu, nach der Rally eine Konsolidierung der Cantourage-Aktie abzuwarten, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.11.2022)Börsenplätze Cantourage-Aktie: