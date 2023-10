Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Cantourage-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Cantourage-Aktie:

8,74 EUR +0,23% (18.10.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Cantourage-Aktie:

8,89 EUR +0,79% (19.10.2023, 09:02)



ISIN Cantourage-Aktie:

DE000A3DSV01



WKN Cantourage-Aktie:

A3DSV0



Kurzprofil Cantourage Group SE:



Cantourage (ISIN: DE000A3DSV01, WKN: A3DSV0) ist ein führendes europäisches Unternehmen für medizinisches Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffman gegründet. Cantourage ermöglicht es Produzenten aus aller Welt, ihr Produkt schneller und kostengünstiger auf den wachsenden und profitablen europäischen Markt zu bringen und dabei höchste europäische Qualitätsstandards zu garantieren und weiterzuentwickeln. Das Unternehmen bietet Produkte in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol in pharmazeutischer Qualität. (19.10.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Cantourage-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, nehmen die Coverage für die Aktie der Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01, WKN: A3DSV0) mit einem "kaufen"-Rating auf.Die Cantourage Group SE, der marktführende Großhändler auf dem deutschen medizinischen Cannabismarkt, habe sich zum Ziel gesetzt, die noch junge Industrie durch einen plattformbasierten Geschäftsmodellansatz zu revolutionieren. Hierzu ermögliche die sog. Fast-Track-Access-Plattform den globalen Cannabisanbauern, den attraktiven und stark wachsenden europäischen Markt mit Rohware zu beliefern. So verknüpfe Cantourage den qualitativ hochwertigen Anbau mit der jahrelangen Branchenerfahrung und folglich Expertise hinsichtlich der nationalen Regulatorik, den komplexen Einfuhr- und Genehmigungsverfahren sowie der Weiterverarbeitung und dem Vertrieb mit vorliegenden Zertifizierungen.Das mittlerweile rd. 50 Lieferanten aus über 15 verschiedenen Ländern umfassende Partnernetzwerk von Anbauern führe dazu, dass die Cantourage Gruppe ein einzigartig breites Produktportfolio (vorwiegend Blüten und Dronabinol) führe. Der Absatz erfolge insbesondere über spezialisierte Apotheken.Nachfrageseitig sei zwischen dem in weiten Teilen der Welt bereits legalisierten Medizin- und dem sich schrittweise öffnenden Freizeitmarkt zu unterscheiden. Ersterer sei in Deutschland bereits seit 2017 etabliert und habe im vergangenen Jahr rd. 250 Mio. Euro betragen. Das geplante Cannabisgesetzt (CanG) dürfte durch die weitere Liberalisierung zu einer Vervielfachung des Marktes in Deutschland führen. Weitaus größer sei, wie die Entwicklung in Nordamerika und Kanada zeige, der Freizeitmarkt, der jedoch in den Ländern regulatorisch stark unterschiedlich behandelt werde.Beim EBITDA habe Cantourage schon in H1/23 den Break-Even erreicht und dürfte damit vielen Unternehmen der Branche voraus sein. Diese habe in den vergangenen Jahren einen regelrechten Hype erfahren, der von zahlreichen IPOs im internationalen Umfeld begleitet gewesen sei. Die Ertragserwartungen vieler Marktbegleiter hätten sich jedoch nicht erfüllt, was mit enorm rückläufigen Kursentwicklungen in der Branche einhergegangen sei. Unternehmen wie Cantourage könnten jedoch dazu beitragen, dass sich das Sentiment für den Sektor langsam wieder aufhelle, da die Marktperspektiven nach Erachten der Analysten durchaus vielversprechend seien.Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, sehen die aussichtsreiche Marktpositionierung und die zusätzlichen Wachstumsperspektiven durch das CanG im aktuellen Kursniveau noch nicht hinreichend reflektiert und empfehlen die Cantourage-Aktie mit einem Kursziel von 10,50 Euro zum Kauf. (Analyse vom 19.10.2023)