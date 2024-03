Daher bestätigt Tim Kruse, Analyst der Montega AG, sein Rating "kaufen" für die Cantourage-Aktie und das Kursziel von 10,00 EUR. (Analyse vom 04.03.2024)



Kurzprofil Cantourage Group SE:



Cantourage (ISIN: DE000A3DSV01, WKN: A3DSV0) ist ein führendes europäisches Unternehmen für medizinisches Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffman gegründet. Cantourage ermöglicht es Produzenten aus aller Welt, ihr Produkt schneller und kostengünstiger auf den wachsenden und profitablen europäischen Markt zu bringen und dabei höchste europäische Qualitätsstandards zu garantieren und weiterzuentwickeln. Das Unternehmen bietet Produkte in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol in pharmazeutischer Qualität. (04.03.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Cantourage-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01, WKN: A3DSV0) weiterhin zu kaufen.Der deutsche Bundestag habe in seiner Sitzung am 23.02. dem Cannabis Gesetz (CanG) zugestimmt, nachdem am 21.02. der Gesundheitsausschuss das Gesetz mit ca. 30 Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen gebilligt habe. Das Gesetz trete am 1. April 2024 in Kraft, die Vorschriften würden aber sukzessive eingeführt.Das CanG gestatte es volljährigen Personen, Cannabis rechtmäßig zu besitzen und zu konsumieren. Es ermögliche den privaten und gemeinschaftlichen Eigenanbau von Cannabis ohne Erwerbszweck sowie die kontrollierte Abgabe von Cannabis durch staatlich regulierte Anbauvereinigungen. Diese so genannten "Cannabis-Clubs" dürften Cannabis anbauen und an Mitglieder (max. 500) zum Eigenkonsum weitergeben. Die Mengen seien dabei für Personen ab 21 Jahren auf 25 Gramm pro Tag oder 50 Gramm pro Monat beschränkt. Für Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren seien lediglich 30 Gramm pro Monat mit maximal 10% THC-Gehalt zulässig. Zudem dürften Haschisch oder Marihuana nur in kontrollierter Qualität und in Reinform weitergegeben werden und es gelte ein allgemeines Werbe- und Sponsoringverbot für Konsumcannabis und Anbauvereinigungen.Um Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätzen und öffentlich zugänglichen Sportstätten herum sei in einer Schutzzone von 100 Metern der Konsum von Cannabis verboten. Die Verschreibungspflicht für Medizinalcannabis bleibe bestehen, allerdings würden Cannabis und Dronabinol aus der Verschreibungsverordnung für Betäubungsmittel gestrichen.Nach Erachten des Analysten dürften die Cannabis-Clubs keinen signifikanten Wettbewerb für Cantourage darstellen, da die Qualität der Produkte nicht vergleichbar sein dürfte. Er erwarte außerdem, dass die nun beschlossene Legalisierung von Cannabis in Deutschland auch Signalwirkung für die zunehmenden Liberalisierungstendenzen in Europa haben dürften.Die geklärte Rechtslage und die vereinfachte Verschreibung von medizinischem Cannabis sei für Cantourage eine sehr gute Nachricht. Der Analyst habe dies bereits jedoch in seinen Prognosen antizipiert und ursprünglich mit einer früheren Realisierung gerechnet, sodass er seine Prognose für 2024 ff. sogar geringfügig reduziere. Zudem seien die bislang veröffentlichen Importmengen für medizinisches Cannabis in DE nicht ganz so dynamisch ausgefallen, wie von den Analysten erwartet, weshalb er sich auch für 2023 etwas defensiver positioniere. Insgesamt sehe er Cantourage aber exzellent positioniert, von den neuen Marktbedingungen stark zu profitieren und erwarte entsprechend eine anhaltend hohe Umsatz- und Ergebnisdynamik.