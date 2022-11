(Mit Material von dpa-AFX)



Cantourage (ISIN: DE000A3DSV01, WKN: A3DSV0) ist ein führendes europäisches Unternehmen für medizinisches Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffman gegründet. Cantourage ermöglicht es Produzenten aus aller Welt, ihr Produkt schneller und kostengünstiger auf den wachsenden und profitablen europäischen Markt zu bringen und dabei höchste europäische Qualitätsstandards zu garantieren und weiterzuentwickeln. Das Unternehmen bietet Produkte in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol in pharmazeutischer Qualität. (11.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cantourage-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01, WKN: A3DSV0) unter die Lupe.Die Aktien des Cannabis-Start-Ups Cantourage Group hätten am heutigen Freitag ihr Börsendebüt gefeiert. Und die Papiere seien heiß begehrt. Der erste Kurs habe am Morgen bei 6,48 Euro gelegen, in der Folge habe er dann deutlich angezogen - zuletzt sogar auf 15,00 Euro.Durch das IPO würden sich rund 15 Prozent der Unternehmensanteile und insgesamt knapp zwei Millionen Inhaberaktien im Streubesitz befinden. Im Rahmen der zuvor bereits abgeschlossenen Privatplatzierung werde Cantourage den Angaben zufolge im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich bewertet.Das Unternehmen sei spezialisiert auf medizinische Cannabis-Produkte. Mit den Einnahmen plane Cantourage den systematischen Ausbau der Produktionskapazitäten, die Erschließung neuer Märkte sowie Vorbereitungen für die anstehende Legalisierung von Cannabis als Genussmittel in verschiedenen europäischen Ländern zu treffen. Wegen dieser Bemühungen würden der Branche generell große Wachstumschancen beigemessen. Das Bundeskabinett habe Ende Oktober Eckpunkte für eine Legalisierung beschlossen.Der von Cantourage anvisierte europäische Markt für Medizinal-Cannabis solle Schätzungen zu Folge bis 2025 auf drei Milliarden Euro wachsen. Etwaige Märkte, in denen Cannabis perspektivisch als Genussmittel abgegeben werden könnte, seien um ein Vielfaches größer. Allein in Deutschland werde dieser auf das beinahe 20-fache des aktuell bereits bestehenden medizinischen Cannabismarkts geschätzt, so Cantourage.Die Cantourage-Aktie ist durchaus interessant, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Das Unternehmen punkte nicht zuletzt mit einem erfahrenen Führungsteam. Nach der Rally im Tagesverlauf sollten Anleger aber eine Konsolidierung abwarten. (Analyse vom 11.11.2022)