Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

2,9405 EUR +26,50% (25.10.2022, 20:12)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

4,09 CAD +29,84% (25.10.2022, 20:01)



NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

3,005 USD +31,22% (25.10.2022, 20:01)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

11L1



TSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (25.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kaum eine Branche sei in den vergangenen Monaten so unter Druck wie der Cannabis-Sektor gekommen. Auch die Aktie von Canopy Growth habe seit dem Hoch im Februar 2021 satte 95 Prozent an Wert verloren. Doch am Dienstag gebe es ein Lebenszeichen von Canopy, die Aktie springe um 25 Prozent nach oben.Ursache für den Kurssprung sei der Plan des Unternehmens, die US-Aktivitäten in eine neue Holdinggesellschaft Canopy USA auszulagern. Der Eintritt in den wichtigen US-Markt solle so beschleunigt werden. Bis 2026 solle der US-Markt ein Volumen von mehr als 50 Milliarden Dollar haben. Noch sei Marihuana dort nicht bundesweit legal."Da sich das Wachstum des US-Cannabismarkts auf bundesstaatlicher Ebene rasch fortsetzt, ermöglicht uns diese Strategie, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und die einmalige Gelegenheit auf dem größten Cannabismarkt der Welt zu nutzen", so CEO, David Klein. Mit der Ausgliederung von Canopy USA könne der Konzern laut eigenen Angaben zudem die Übernahmen des Cannabis-Produzenten Acreage Holdings, des Edibles-Spezialisten Wana Brands und des Extrakt-Herstellers Jetty abschließen.Neues gebe es auch zur Beteiligung von Constellation Brands. Der Spirituosenhersteller wolle seine bestehenden Stammaktien in neue umtauschbare Aktien umwandeln. So werde der Shareholder Value geschützt und Constellation behalte seine Beteiligung durch stimmrechtslose und nicht partizipierende Aktien. "Wir glauben, dass die Umwandlung unserer Beteiligung Constellation in die Lage versetzen wird, die potenziellen Vorteile der Investition in Canopy zu nutzen", so Constellation-CEO, Bill Newlands.Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: