Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

0,8548 EUR -3,11% (26.09.2023, 21:16)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

1,24 CAD -3,12% (26.09.2023, 21:04)



NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

0,9183 USD -2,61% (26.09.2023, 21:04)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

11L1



TSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (26.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Cannabisunternehmens unterliege am Dienstag hohen Schwankungen. Nach anfänglich hohen Kursgewinnen notiere das Papier in der Zwischenzeit deutlich im Minus. Ein Grund könnte die bevorstehende Debatte um ein Gesetz sein, denn die Verabschiedung der gestrigen Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung könne es nicht sein.Im letzten Monat habe das US-Gesundheitsministerium nach einer elfmonatigen Überprüfung eine Neuklassifizierung von Marihuana empfohlen. Die Behörde habe vorgeschlagen, Marihuana von der Kategorie I in die Kategorie III herabzustufen, was nach Angaben der Drug Enforcement Administration (DEA) auf ein "mäßiges bis geringes Potenzial für physische und psychische Abhängigkeit" hinweise.Morgen solle eine Entscheidung bezüglich des Secure and Fair Enforcement (SAFE) Banking Act fallen, heiße es in verschiedenen Internetquellen. Sollte das SAFE-Banking-Gesetz verabschiedet werden, würde es in den USA ansässigen Marihuana-Unternehmen ermöglichen, Geschäfte mit Großbanken freier abzuwickeln, wodurch die aktuellen Schwierigkeiten aufgrund möglicher regulatorischer Probleme gemildert würden.Vorher habe Canopy Growth gemeldet, dass alle auf der Hauptversammlung vorgebrachten Anträge genehmigt worden seien. Die Aktionäre hätten dem neuen Aktienanreizplan des Unternehmens, einer Änderung zur Konsolidierung ausgegebener und ausstehender Aktien, einem Beratungsbeschluss zur Vergütung von Führungskräften und der Ausgabe von Aktien gemäß bestimmten ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zugestimmt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: