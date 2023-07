unter folgendem Link.



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (04.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) unter die Lupe.Die Aktie von Canopy Growth sei zum Wochenauftakt überraschend mit einem Plus von rund 40% in den US-Handel gestartet. Nachdem das Unternehmen erst vor Kurzem vor einer möglichen Zahlungsunfähigkeit gewarnt habe, habe es am Mittwochnachmittag positive Nachrichten bezüglich der finanziellen Situation des Cannabis-Anbieters gegeben.Canopy Growth habe mitgeteilt, dass alle Umtauschvorgänge im Rahmen des Verkaufs von 100 Mio. Dollar an unbesicherten wandelbaren Schuldverschreibungen an einen institutionellen Anleger im Februar abgeschlossen seien. Das Unternehmen hatbe den Deal ursprünglich am 21. Februar angekündigt. CFO Judy Hong habe gesagt, dass der Abschluss "unser fortgesetztes Engagement für die Reduzierung der Verschuldung und die Stärkung der finanziellen Position von Canopy Growth" verdeutliche, heiße es in einer Erklärung.Die Schuldverschreibungen seien in Stammaktien wandelbar gewesen und hätten vom institutionellen Anleger zum Preis von 92,5% des volumengewichteten Durchschnittspreises der letzten drei Handelstage vor der Umwandlung eingelöst werden können.Trotz des Kurssprungs am Montag notiere Canopy Growth noch rund 75% tiefer als zu Jahresbeginn. Das zeige, wie spekulativ eine Einzelaktie in diesem Sektor sei, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2023)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Canopy Growth.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU