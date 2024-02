Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

4,185 EUR -3,24% (05.02.2024, 16:55)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

6,17 CAD -1,75% (05.02.2024, 16:43)



NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

4,55 USD -1,94% (05.02.2024, 16:44)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380357048



WKN Canopy Growth-Aktie:

A3E2FV



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

11L



TSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC

Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380357048, WKN: A3E2FV, Ticker-Symbol: 11L, TSX-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (05.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380357048, WKN: A3E2FV, Ticker-Symbol: 11L, TSX-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) unter die Lupe.Die in wenigen Wochen bevorstehende Legalisierung von Cannabis in Deutschland habe die Aktie von SynBiotic am Montag erneut beflügelt. Schon am Freitag sei das Papier um 35% nach oben geschnellt und habe damit das erste Lebenszeichen seit Langem gesendet. Weitere Chancen auf derart hohe und schnelle Gewinne gebe es in den USA.Bereits vor rund einem halben Jahr habe sich im amerikanischen Cannabis-Sektor gezeigt, zu welchen Kurssprüngen Nachrichten führen könnten. Damals habe das US-Gesundheitsministerium der DEA empfohlen, Cannabis von "Schedule 1" auf "Schedule 3" herabzustufen. Zwar sei die Rekategorisierung bislang nicht vorgenommen worden und die Kurse seien ebenso schnell wieder eingebrochen wie sie gestiegen seien. Doch sollte sich die DEA zu diesem Schritt entscheiden, könnte das auch dem Cannabis-Sektor in den USA neue Fantasie verleihen.Im Vergleich zu seinem deutschen Branchenkollegen SynBiotic sei Canopy Growth mit einem KUV von 0,9 und einem KBV von 0,7 verhältnismäßig günstig bewertet. Da die Aktie von SynBiotic mit einer Marktkapitalisierung von 40 Mio. Euro sehr gering sei, sei sie mehr eine Spielwiese für Spekulanten als ein ernstzunehmendes Investment. Wer auf die Rekategorisierung von Cannabis in den USA setzen möchte, greife zur laufenden "Aktionär"-Empfehlung Canopy Growth, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2024)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Canopy Growth.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: