Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380357048, WKN: A3E2FV, Ticker Symbol: 11L, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (01.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380357048, WKN: A3E2FV, Ticker-Symbol: 11L, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) unter die Lupe.Die kanadische Bundesregierung habe im abgelaufenen Jahr mehr Verbrauchssteuern aus Cannabis als aus Bier und Wein eingenommen. Das Land ziehe nun in Erwägung, die Steuern auf Cannabis nach oben zu begrenzen. Kanadischen Cannabis-Unternehmen wie Canopy Growth würden den Schritt begrüßen und auf eine schnelle Umsetzung hoffen.Im Geschäftsjahr 2022-23 habe die kanadische Regierung aus Verbrauchssteuern auf Bier 610,1 Millionen Kanadische Dollar erhalten. In derselben Zeit seien 277,6 Millionen Dollar aus Wein und 204,4 Millionen Dollar aus verarbeitetem Tabak an Verbrauchssteuern in die Finanzkasse geflossen. Die kombinierten Einnahmen aus Bier und Wein hätten sich auf 887,7 Millionen Dollar belaufen und damit sogar leicht unter den Steuereinnahmen aus Cannabis in Höhe von 894,6 Millionen Dollar gelegen.Im Vorfeld des Staatshaushalts 2024 habe der Finanzausschuss des Unterhauses deshalb vorgeschlagen, die Verbrauchssteuerformel für Cannabis anzupassen. Er wolle die Steuer auf einen Wert von zehn Prozent des Transaktionswerts begrenzen. Bislang betrage sie zehn Prozent des Wertes oder einen Dollar pro Gramm, je nachdem was höher sei.Das könnte der kanadischen Cannabisindustrie unter die Arme greifen. David Klein, CEO von Canopy, habe sich positiv zu diesem Vorschlag geäußert. Zudem habe er die Regierung gedrängt, die Empfehlungen schnell umzusetzen, um die finanzielle Gesundheit der Branche zu verbessern und die langfristige Nachhaltigkeit der Cannabisindustrie in Kanada zu unterstützen.Klein habe betont, dass die Empfehlung des Ausschusses zur Anpassung der Verbrauchssteuerformel "ein Beweis für den breiten politischen Konsens hinter diesen Änderungen ist". Außerdem würden damit einige der wichtigsten Probleme, mit denen die kanadische Cannabisindustrie konfrontiert sei, angegangen werden.Die Canopy Growth-Aktie wurde zuletzt bei 3,00 Euro ausgestoppt und ist keine laufende Empfehlung des "Aktionär" mehr, so Michael Diertl. (Analyse vom 01.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: