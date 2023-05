NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

1,155 USD -1,28% (23.05.2023, 16:10)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

11L1



TSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (23.05.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von BofA Securities:Lisa Lewandowski, Analystin von BofA Securities, stuft die Aktie von Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) weiterhin mit "underperform" ein.Nachdem Canopy Growth eine überarbeitete Vollmachtserklärung eingereicht habe, die seine Strategie zur Beschleunigung des Eintritts in die US-Cannabisindustrie aktualisiert und die Struktur seiner Beteiligung an Canopy USA angesichts der Einwände der NASDAQ geändert habe. Lewandowski gehe davon aus, dass der Markt positiv auf diese Nachricht reagieren werde, da sie das Risiko eines Delistings von Canopy an der NASDAQ senke. Die Analystin behalte jedoch ihr "underperform"-Rating für die Aktien angesichts der vorsichtigen kurzfristigen Aussichten und des fehlenden Fortschritts des US-Kongresses bei der Legalisierung von Cannabis bei und bezeichne Canopy als "eine Show-Me-Story" angesichts des bisher begrenzten Erfolgs bei der Reorganisation des Unternehmens. (Analyse vom 23.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:1,0705 EUR -0,60% (23.05.2023, 16:20)TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:1,56 CAD +7,59% (23.05.2023, 16:09)