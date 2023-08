Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

0,407 EUR -4,10% (10.08.2023, 13:06)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

0,61 CAD -3,17% (09.08.2023, 22:00)



NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

0,4679 USD -0,13% (09.08.2023, 22:00)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

11L1



TSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (10.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) unter die Lupe.Dank der jüngsten Entwicklungen bei Mitbewerber Tilray würden Cannabis-Aktien aktuell wieder mehr Aufmerksamkeit erhalten. Im Fokus der Anleger stehe z.B. auch Canopy Growth, das mit seinen gestern Abend vorgelegten Quartalszahlen aber nicht überzeugen könne.Weiter geschürt worden seien die Hoffnungen auf einen Rebound der Branche und das Interesse der Anleger durch die Nachricht, dass Tilray in den Getränkemarkt einsteige und dafür ein Portfolio des Brauereikonzerns Anheuser-Busch übernehme. Die stark leerverkaufte Aktie habe daraufhin über 30% zulegen können.Die Wiederholung eines solchen Kurserfolges dürfte den Anlegern von Canopy Growth nach den gestern Abend vorgelegten Quartalszahlen verwehrt bleiben. Wie bei Tilray sei durch umfangreiche Kosteneinsparungen eine deutliche Reduzierung der Verluste gelungen. Für den Sprung in die Gewinnzone und damit auf einen nachhaltigen Pfad der Profitabilität hätten die bisherigen Anstrengungen aber noch immer nicht genügt. Durch die Divesture-Bemühungen - Canopy Growth habe angegeben, insgesamt acht Anlagen für den Anbau von Cannabis geschlossen und sich von seinen Verkaufsgeschäften getrennt zu haben - sei außerdem fraglich, woher zukünftiges Wachstum kommen solle. Das scheine allerdings nicht die Sorge des Managements, das sich v.a. darum bemüht sehe, den Cashburn zu stoppen: Die liquiden Mittel würden noch 784 Mio. CAD (Kanadische Dollar) betragen, denen einen fast ebenso hohe Barverschuldung gegenüber stehe.Eine größere Kursreaktion lasse aufgrund schwacher Handelsumsätze sowohl in der Nachbörse gestern als auch in der Vorbörse heute bislang auf sich warten. Eine Entscheidung darüber, ob der Markt ähnlich wie bei Tilray honorieren werde, dass die Verluste erheblich eingegrenzt worden seien oder man weiter besorgt um den anhaltenden Cashburn sei, werde sich zeigen müssen.Für den Kauf von Canopy Growth spreche nach dem gestern Abend vorgelegten Quartalsbericht zu wenig, wenngleich die Bemühungen des Cannabis-Unternehmen, Kosten einzusparen, erste Früchte tragen würden, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: