Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

0,52 EUR -4,24% (09.11.2023, 17:12)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

0,77 CAD -6,10% (09.11.2023, 16:55)



NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

0,5624 USD -3,23% (09.11.2023, 16:58)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

11L1



TSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (09.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) unter die Lupe.Canopy Growth öffne am Donnerstagabend nach der Schlussglocke seine Bücher. Es werde erwartet, dass das kanadische Cannabis-Unternehmen einen geringeren Verlust als im Vorjahr verzeichnet habe. Dennoch dürfte der Umsatz aufgrund der immer noch laufenden Restrukturierungsmaßnahmen deutlich abgenommen haben.Canopy Growth befinde sich wie viele Cannabis-Unternehmen in einer Phase der Restrukturierung. Im Gegensatz zu anderen Cannabis-Produzenten wie Tilray wolle sich Canopy Grwoth aber v.a. auf das Kerngeschäft konzentrieren.In den letzten Monaten habe das Unternehmen sein Einzelhandelsgeschäft verkauft, acht Anbauanlagen geschlossen, die Produktion von Vaping, Lebensmitteln sowie Getränken ausgelagert und sein Sportnahrungsgeschäft aufgegeben.Canopy Growth sei eine sehr volatile Aktie und werde es auch weiterhin bleiben. Die Quartalszahlen könnten für einen heftigen Ausschlag in die eine oder andere Richtung sorgen. Anleger sollten sich von der Aktie fernhalten, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: