Cannabis-Aktien würden nach wie vor nur für hartgesottene Spekulanten interessant bleiben. Zu unkalkulierbar seien politische Entscheidungen und die Auswirkungen auf die Geschäfte der Unternehmen. "Der Aktionär" zählt derzeit keine derartige Aktie zu seinen Empfehlungen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2024)



Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

3,65 EUR +6,57% (19.03.2024, 20:05)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

5,26 CAD +4,57% (19.03.2024, 19:50)



NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

3,88 USD +4,58% (19.03.2024, 19:50)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380357048



WKN Canopy Growth-Aktie:

A3E2FV



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

11L



TSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380357048, WKN: A3E2FV, Ticker Symbol: 11L, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (19.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380357048, WKN: A3E2FV, Ticker-Symbol: 11L, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem starken Kursanstieg seit vergangenem Freitag komme es am Dienstag bei den meisten nordamerikanischen Cannabis-Aktien nun wieder zu deutlichen Kursrückgängen. Auf die Hoffnung einer besseren Risiko-Einstufung durch die Drogen-Behörde DEA (Drug Enforcement Administration) würden verunsichernde Nachrichten unter anderem aus New York folgen.Bei Canopy Growth und den meisten anderen Cannabis-Titeln habe in den vergangenen Tagen das Thema Risikoeinstufung durch die DEA nach längerer Flaute wieder für Kauflaune gesorgt. Das dem amerikanischen Justizministerium unterstellte Institut erwäge seit längerem, die Risikoklasse von I auf III herabzustufen und Cannabis damit statt mit LSD mit Codein gleichzusetzen.Am Freitag habe US-Vizepräsidentin Kamala Harris die US-Regierung aufgefordert, sich schneller für eine Neuregelung der Marihuana-Zulassung einzusetzen. Während eines Round-Tables zum Thema Marihuana-Reformen habe sie erklärt, dass die derzeitige Einstufung von Marihuana als Droge der Kategorie I neben Heroin "absurd" und "offenkundig ungerecht" sei. In Liste III würde die Droge als "mäßiges bis geringes Potenzial für physische und psychische Abhängigkeit" eingestuft werden.Zwar wäre Cannabis nach der Umstufung in den USA weiterhin nicht landesweit legalisiert. Auch Canopy Growth wäre es immer noch verboten, überall in den USA öffentlich seine Produkte auf dem Markt anzubieten. Doch die Neuregelung könnte es den kanadischen Cannabis-Playern leichter machen, mit US-Unternehmen zusammenzuarbeiten. Die Harris' Äußerung habe daher bei vielen Cannabis-Aktien für kräftige Zuwächse gesorgt.Vor allem Canopy Growth und Aurora Cannabis seien massiv nach oben geschossen. Erstere habe sich an der NASDAQ von 2,77 US-Dollar zum Handelsschluss am Donnerstag zeitweise bis auf 4,13 Dollar am Montag verteuert - fast 50 Prozent höher.Dennoch habe sich zuletzt neuer Widerstand innerhalb der DEA geregt, was gepaart mit Gewinnmitnahmen kurzfristiger Spekulanten wieder Druck auf die Canopy Growth-Aktie ausgeübt habe. Zudem werde New York sein problembehaftetes Marihuana-Lizenzierungsprogramm überprüfen, nachdem Klagen und bürokratische Stolpersteine den legalen Markt stark behindert hätten und auch der Schwarzmarkt floriere.Die Überprüfung werde sich auf Möglichkeiten konzentrieren, wie der Staat die Bearbeitungszeiten für Lizenzen verkürzen und die Eröffnung von Unternehmen beschleunigen könne, sowie auf eine Top-Down-Bewertung der Struktur und der Systeme des Office of Cannabis Management. Zuletzt hätten vor allem in New York massenhaft unlizenzierte Läden eröffnet. Das Problem sei so groß geworden, dass Online-Unternehmen wie Google und Yelp auffordert worden seien, diese in ihren Suchmaschinen nicht mehr online aufzuführen.Ob die komplette Legalisierung von Cannabis als Freizeitdroge in den USA die Papiere von Canopy Growth, Aurora, Tilray ( ISIN US88688T1007 WKN A2JQSC ) und Co letztlich nachhaltig beflügeln könne, sei weiterhin nicht klar. Der Blick auf den Chart sei bis auf ein, zwei Ausbruchsversuche ernüchternd. Über drei Jahre betrachtet, sei es für die Titel über 90 Prozent nach unten gegangen.Auf deutsche Cannabis-Aktien habe die Forderung der US-Regierung übrigens keine größeren Auswirkungen gehabt. Stattdessen sei es für Titel wie SynBiotic oder Cannovum Cannabis zuletzt wieder deutlich nach unten gegangen. Grund dafür: Die in Deutschland eigentlich für April geplante Teil-Legalisierung von Cannabis stehe wieder auf der Kippe. Das Gesetz könnte durchaus noch scheitern, wie unter anderem dasberichtet habe. Noch vor Ostern solle das Gesetz den Bundesrat passieren.