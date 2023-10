NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (03.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Alliance Global Partners:Die Analysten von Alliance Global Partners erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC).Das Unternehmen habe Pläne zum Schutz unter dem CCAA (Companies' Creditors Arrangement Act) angekündigt, um die Liquiditätsbelastung durch das BioSteel-Geschäft zu verringern. Das Ziel des Unternehmens, bis zum GJ24 profitabel zu sein, gelte nun auf konsolidierter Basis und nicht mehr ohne BioSteel. Alliance sehe das Potenzial, dass das Unternehmen bis zum GJ25 ein positives EBITDA erreiche. Der Ausstieg von BioSteel führe Canopy Growth zu einer vereinfachten, stärker auf Cannabis ausgerichteten Geschichte zurück, da die Maßnahmen des Unternehmens einen beträchtlichen Liquiditätsengpass für das Geschäft beseitigen würden.Die Analysten von Alliance Global Partners stufen die Canopy Growth-Aktie unverändert mit "neutral" ein und heben das Kursziel von 0,60 auf 1,30 CAD (Kanadischer Dollar) an. (Analyse vom 02.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link