Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (01.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) unter die Lupe.Mit einem Minus von rund 18,6 Prozent habe die Canopy Growth-Aktie am Donnerstag zu den schwächsten Titeln an den nordamerikanischen Börsen gehört. Hintergrund sei ein Deal, im Rahmen dessen das Cannabis-Unternehmen einen Teil seiner Schulden gegen eine Mischung aus Aktien und Cash getauscht habe.Wie "BNN Bloomberg" berichte, erhöhe sich durch den Swap auch die Beteiligung von Constellation Brands an Canopy Growth. Das Unternehmen zähle zu den größten Verlierern im Cannabissektor in diesem Jahr, da die Branche unter dem eisigen Tempo der Legalisierung in den USA leide, so die Nachrichtenagentur.Demnach habe Canopy zugestimmt, 255,4 Millionen Kanadische Dollar an Schulden in Aktien und drei Millionen Dollar in bar aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen zu tauschen. Großaktionär Constellation Brands werde zwischen 21,9 und 30,7 Millionen Canopy-Aktien in einer Range zwischen 2,50 und 3,50 Dollar zeichnen.Das Zinsumfeld und die ins Stocken geratene Cannabis-Legalisierung in den USA seien enorme Belastungsfaktoren für das defizitär wirtschaftende Marihuana-Unternehmen. Zwar stärke Constellation Brands den Kanadiern den Rücken, doch die Verwässerung der Aktionäre setze sich fort.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: