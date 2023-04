TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

2,29 CAD -3,38% (03.04.2023)



NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

1,69 USD -3,43% (03.04.2023)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

11L1



TSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (04.04.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Nadine Sarwat, Analystin von Sanford C. Bernstein & Co, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Verkaufsempfehlung für die Aktie von Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC).Als Bernstein im November letzten Jahres die Coverage der nordamerikanischen Cannabisunternehmen aufgenommen habe, seien die Erwartungen für den Sektor "immer noch hoch" gewesen und der Glaube einiger, dass SAFE Banking verabschiedet werden könnte, "trug zum Optimismus bei". Canopy Growth, die überzeugendste Short-Position zum Zeitpunkt der Coverage-Aufnahme, sei gehandelt worden, als stünde die Legalisierung auf Bundesebene in den USA "unmittelbar bevor", aber der Aktienkurs sei in den letzten fünf Monaten um etwa 55% gefallen, mehr als jeder andere Aktie in der Berichterstattung in diesem Bereich.Das Unternehmen sehe sich immer noch mit Gegenwind durch die strukturellen Herausforderungen des kanadischen Freizeit-Cannabismarktes konfrontiert, aber Bernstein sei der Ansicht, dass diese nun "weitgehend eingepreist" seien.Nadine Sarwat, Analystin von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die Canopy Growth-Aktie von "underperform" auf "market perform" hoch. (Analyse vom 04.04.2023)Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:1,5975 EUR +2,77% (04.04.2023, 14:40)