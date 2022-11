Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (24.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bruce Linton, Gründer von Canopy Growth, mache es spannend. Insidern zufolge solle er sich an der Cannabis-Firma SynBiotic beteiligt haben. Linton hülle sich jedoch in eisernes Schweigen. Der Aktie von Canopy Growth könne eine solche positive Neuigkeit aber gut gebrauchen.Das Münchner Unternehmen SynBiotic habe sich auf den Verkauf von medizinischen und diätetischen Cannabis spezialisiert. Nur wenige Tage, nachdem die Bundesregierung im Oktober bekannt gegeben habe, Erwachsenen den Kauf und Besitz von bis zu 30 Gramm Marihuana für den Freizeitgebrauch zu erlauben, habe SynBiotic eine frische Kapitalsammelrunde gestartet.Hier solle Linton zugeschlagen haben. Das Unternehmen habe 191.739 neue Aktien zu je 13 Euro verkauft. Laut informierten Kreisen solle Linton darüber hinaus weitere Aktien erwerben dürfen, um seine Anteile auf fünf Prozent aufzustocken.Die Meldung sei zwar positiv zu werten, das Marktumfeld für Cannabis-Aktien bleibe aber insgesamt schwierig. Anleger sollten von einem Einzelinvestment absehen und bei Interesse zum North America Cannabis Select Index des "Aktionär" ( ISIN DE000SLA9L01 WKN SLA9L0 ) greifen. Aber Vorsicht: Ein Investment in der Branche bleibt äußerst spekulativ, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2022)Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: