Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

0,5098 EUR +3,64% (10.11.2023, 14:31)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

0,73 CAD -10,98% (09.11.2023, 22:37)



NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

0,523 USD -10,01% (09.11.2023, 22:00)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

11L1



TSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (22.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Cannabis-Konzerns Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) unter die Lupe.Canopy Growth habe bereits am Donnerstag eine Finanzierung in Höhe von rund 35 Mio. Dollar bekannt gegeben. Damit setze der Konzern seine Politik, die bestehenden Schulden zu reduzieren, fort. Das Papier habe sich angesichts der Verwässerung der Altaktionäre relativ stabil gezeigt.Laut Canopy Growth hätten bestimmte institutionelle Investoren 8.158.510 Einheiten zu 4,29 Dollar erworben. Jede Einheit bestehe aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie der Serie A oder einer Stammaktie der Serie B. Jeder Optionsschein berechtige den Inhaber, eine Stammaktie des Unternehmens zu 4,83 Dollar zu erwerben.Die Serie-A-Optionsscheine seien unmittelbar nach Abschluss des Angebots fünf Jahre lang ausübbar. Die Serie-B-Optionsscheine seien ebenfalls fünf Jahre lang ausübbar, allerdings erst sechs Monate nach Erhalt, habe das Unternehmen mitgeteilt.Mit der Finanzierung stärke Canopy Growth seine finanzielle Position weiter, indem es Schulden zurückzahle und setze damit den Trend der letzten Monate fort. Wie aus dem Q2-Bericht im November hervorgegangen sei, habe das Unternehmen die Gesamtschulden im abgelaufenen Quartal um 364 Mio. Dollar auf 681 Mio. Dollar reduziert. Insgesamt habe Canopy Growth seit Anfang des Geschäftsjahres 2023 etwa eine Milliarde Dollar an Schulden abgebaut.Obwohl die Finanzierung prinzipiell negativ für Altaktionäre sei, mache sie im Fall von Canopy Growth Mut. Denn zum einen seien Investoren bereit dem Unternehmen frisches Geld zur Verfügung zu stellen gewesen, zum anderen habe die Aktie nicht in dem Ausmaß verloren wie man es erwarten hätte können.Spekulativ orientierte Anleger können weiterhin zugreifen und beachten den Stopp bei 3,00 Euro, so Michael Diertl "Der Aktionär". (Analyse vom 22.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link