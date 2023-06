NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

0,5174 USD -0,02% (26.05.2023)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

11L1



TSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (27.06.2023/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Benchmark Company:Mike Hickey, Analyst von Benchmark Company, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Canopy Growth Corp. und senkt das Kursziel auf null.Das Unternehmen habe enttäuschende Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2023 vorgelegt. Canopy kämpfe mit erheblichen negativen Cashflows und rückläufigen Erträgen in seinem kanadischen Geschäft. Der Analyst argumentiere, dass eine aggressive Expansion in die US-Märkte ein Signal der Verzweiflung sein könnte. Die Analysten von Benchmark Company glauben nicht, dass das Management bei der Orchestrierung einer Geschäftsumwandlung erfolgreich sein wird, und stellen fest, dass Canopy das Risiko der Unternehmensfortführung anerkannt hat. Das Unternehmen dürfte nicht in der Lage sein, den Betrieb fortzuführen und seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.Mike Hickey, Analyst von Benchmark Company, stuft die Aktie von Alphabet nach wie vor mit "sell" ein. Das Kursziel werde von 1,50 auf 0 USD reduziert. (Analyse vom 26.06.2023)