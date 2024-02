Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

3,81 EUR -0,52% (09.02.2024, 13:42)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

5,56 CAD -4,79% (08.02.2024, 22:00)



NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

4,11 USD -4,86% (08.02.2024, 22:00)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380357048



WKN Canopy Growth-Aktie:

A3E2FV



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

11L



TSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380357048, WKN: A3E2FV, Ticker Symbol: 11L, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (09.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380357048, WKN: A3E2FV, Ticker-Symbol: 11L, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Papier von Canopy Growth stehe seit Jahresbeginn unter Druck und notiere mittlerweile rund 18 Prozent unter dem damaligen Kurs. Am Freitag präsentiere das Unternehmen seine Quartalszahlen, was für den Aktienkurs einen weiteren heftigen Abverkauf oder die lang ersehnte Erholung bedeuten könnte.Die Analysten würden im Durchschnitt einen Verlust pro Aktie von 0,53 Kanadische Dollar, einen bereinigten Verlust von 14,1 Millionen Dollar sowie einen Netto-Umsatz in Höhe von 74,8 Millionen Dollar erwarten.Canopy Growth habe in den vergangenen Monaten Maßnahmen ergriffen, um die Kosten und Verbindlichkeiten zu reduzieren. Zudem habe es eine Finanzierung über 35 Millionen US-Dollar gegeben, wodurch die Firma ihr Eigenkapital erhöht habe. Deshalb dürfte der Fokus der Anleger vor allem auf dem bereinigten Verlust beziehungsweise dem Verlust pro Aktie liegen. Könne das Unternehmen bei diesen Zahlen die Experten-Schätzungen übertreffen, stünden die Chancen gut, dass das Papier deutlich zulege.Laut Bloomberg preise der Optionsmarkt eine 16-prozentige Bewegung infolge der Quartalszahlen ein. Finde diese Bewegung nach oben statt, könnte sie nach dem kürzlich markierten Jahrestief und dem damit einhergehenden Verkaufssignal der erste kleine Befreiungsschlag sein. Sollte Canopy Growth die Erwartungen jedoch verfehlen und die Aktie in etwa um diese antizipierten 16 Prozent einbrechen, würde das ein neues Allzeittief bedeuten.Ein Einstieg bietet sich vor der Veröffentlichung der Zahlen nicht an, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse zur Canopy Growth-Aktie. Wer bereits investiert sei, beachte unbedingt den Stopp bei 3,00 Euro. (Analyse vom 09.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: