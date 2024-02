Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:



3,755 EUR -1,96% (09.02.2024, 18:44)



5,40 CAD -2,88% (09.02.2024, 18:33)



4,01 USD -2,43% (09.02.2024, 18:33)



CA1380357048



A3E2FV



11L



WEED



CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380357048, WKN: A3E2FV, Ticker Symbol: 11L, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (09.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380357048, WKN: A3E2FV, Ticker-Symbol: 11L, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) unter die Lupe.Canopy Growth habe am Freitagnachmittag seine Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 präsentiert. Das Unternehmen habe eine konsolidierte Bruttomarge von 36 Prozent erzielt, wobei die Bruttomarge im kanadischen Cannabismarkt im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich angestiegen sei.Bereinigt um den Einfluss des Verkaufs des nationalen Einzelhandelsgeschäfts in Kanada im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 sei der konsolidierte Nettoumsatz in Q3/24 im Jahresvergleich um sechs Prozent gestiegen. Der konsolidierte Nettoumsatz für das Quartal habe bei 79 Mio. Dollar gelegen, was einem Rückgang von sieben Prozent im Jahresvergleich entspreche.Der Umsatz mit Cannabis außerhalb Nordamerikas habe sich in den vergangenen drei Monaten um 81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Ausschlaggebend dafür sei vor allem das weiterhin starke Wachstum in Australien und das Wiedererstarken in Europa durch neue Produkte gewesen.Der Free Cashflow aus laufenden Geschäftstätigkeiten sei mit minus 34 Mio. Dollar zwar negativ gewesen, doch das entspreche einer Verbesserung um 57 Prozent im Jahresvergleich."Dies ist der Beginn einer neuen Ära bei Canopy Growth. Wir konzentrieren uns ausschließlich auf Cannabis und demonstrieren Wachstum in allen unseren Geschäftseinheiten. Wir erwarten, dass wir dank unserer Canopy-USA-Strategie das erste und einzige an der US-Börse gelistete Unternehmen sein werden, das den Aktionären die einzigartige Gelegenheit bietet, sich an dem am schnellsten wachsenden Cannabismarkt der Welt zu beteiligen", habe Canopy-CEO David Klein im Zuge der Quartalszahlen-Präsentation gesagt.Die Zahlen von Canopy Growth würden in der ersten Reaktion zwar nicht für Freudensprünge sorgen. Doch sie würden zeigen, dass das Unternehmen sich auf einem guten Weg befindet, indem es Schulden reduziere und sich auf sein Kerngeschäft fokussiere.Ein Einstieg bietet sich dennoch erst wieder an, wenn sich das Chartbild aufgehellt hat, so Michael Diertl von "Der Aktionär". Bereits investierte Anleger sollten den Stopp bei 3,00 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 09.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link