TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

0,73 CAD -10,98% (09.11.2023, 22:37)



NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

0,523 USD -10,01% (09.11.2023, 22:00)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

11L1



TSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (10.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) unter die Lupe.Das kanadische Cannabis-Unternehmen habe am späten Donnerstagabend seine Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht. Canopy Growth sei es nicht nur gelungen, das dritte Quartal in Folge ein Umsatzwachstum zu erzielen, sondern auch die Kosten sowie die Gesamtverschuldung zu reduzieren. "Canopy Growth hat sich erfolgreich in ein schlankes, auf Cannabis ausgerichtetes Unternehmen mit einer stärkeren Bilanz verwandelt. Diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass das Unternehmen fundamental anders aussieht und operiert als zuvor. Canopy Growth ist für die Märkte und Regionen mit den größten Potenzialen ausgelegt", habe CEO David Klein gesagt.Auch wenn sich die Zahlen in den letzten Quartalen verbessert hätten, lägen sie größtenteils immer noch unter denen aus dem Vorjahr. Zwar sei auch die Schuldenreduktion grundsätzlich als positiv zu bewerten, allerdings lägen diese immer noch über der Marktkapitalisierung des Unternehmens. Die operative Entwicklung gehe in die richtige Richtung, sei absolut betrachtet aber immer noch nicht attraktiv genug, um einzusteigen. Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:0,5098 EUR +3,64% (10.11.2023, 14:31)