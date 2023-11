Kursziel

Canopy Growth-Aktie Rating

Canopy Growth-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 0,50 CAD Underperform CIBC World Markets John Zamparo 31.10.2023 1,30 CAD Neutral Alliance Global Partners - 02.10.2023 0,68 CAD Underweight Piper Sandler Michael Lavery 18.09.2023 1,49 CAD Market Perform Sanford C. Bernstein & Co Nadine Sarwat 18.09.2023 0,65 CAD Underperform BofA Securities - 15.09.2023 1,80 CAD Market perform TD Cowen Vivien Azer 14.09.2023

Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

0,548 EUR -0,29% (08.11.2023, 16:58)



NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

0,5854 USD -0,34% (08.11.2023, 16:44)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

0,81 CAD +1,25% (08.11.2023, 16:51)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

11L1



TSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (08.11.2023/ac/a/n)







Smiths Falls (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Cannabis-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1,80 oder 0,50 CAD (Kanadischer Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Canopy Growth Corp. wird am 09.11.2023 die Zahlen für das zweite Quartal 2024 vorlegen.Der kanadische Grasproduzent hat am 14.09.2023 mitgeteilt, dass er für seine Sporternährungssparte BioSteel Insolvenzschutz beantragen werde. Er habe schon seit einiger Zeit Optionen für BioSteel geprüft, das etwa 60% des bereinigten Kernverlustes im ersten Quartal ausgemacht habe. Canopy habe bekräftigt, dass man davon ausgehe, bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 ein positives bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in den verbleibenden Geschäftsbereichen zu erzielen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Canopy Growth-Aktie anbetrifft, hat Vivien Azer, Analystin von TD Cowen, den Titel in einer Analyse vom 14.09.2023 weiterhin mit dem Votum "market perform" eingestuft. Das Kursziel laute 1,80 CAD. Der Schritt von Canopy Growth, Konkurs für seine BioSteel-Sportgetränkeeinheit anzumelden, werde die Lücke für die bereinigten Verluste des Unternehmens in Zukunft verringern, so die Analystin. "Die verbesserten Rentabilitätsaussichten sind ermutigend", so Azer.Die niedrigste Kursprognose für die Canopy Growth-Aktie kommt von CIBC World Markets. Analyst John Zamparo hat sie am 31.10.2023 unverändert mit dem Votum "underperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 0,45 auf 0,50 CAD angehoben. Der Analyst habe seine Schätzungen für Canopy Growth angepasst, um die Veräußerung der BioSteel-Aktivitäten zu berücksichtigen. Er habe sein höheres Kursziel mit der deutlichen Reduzierung des Cash Burns begründet. Er behalte sein Rating bei, was auf die Schuldenlast von Canopy, den anhaltend negativen FCF und die erhebliche Abhängigkeit von der US-Regulierungsreform zurückzuführen sei.Vorbehaltlich regulatorischer Änderungen glaube Zamparo, dass Canopy in den nächsten Jahren eine erhebliche Kapitalerhöhung benötigen werde, um seine geschätzte Nettoverschuldung in Höhe von 365 Mio. USD auszugleichen. Seine revidierten Schätzungen würden von deutlich geringeren Einnahmen, aber einem wesentlich besseren EBITDA ausgehen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick: