Kursziel

Canopy Growth-Aktie Rating

Canopy Growth-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 0,60 CAD Neutral Alliance Global Partners - 03.08.2023 0,00 USD Sell Benchmark Company Mike Hickey 26.06.2023 0,50 CAD Sell Canaccord Genuity - 23.06.2023 1,55 USD Market Perform Sanford C. Bernstein & Co - 23.06.2023 0,50 CAD Underperform CIBC World Markets - 12.06.2023

Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

0,39 EUR -1,34% (08.08.2023, 13:28)



NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

0,4377 USD -2,15% (07.08.2023)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

0,60 CAD -3,23% (04.08.2023)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

11L1



TSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (08.08.2023/ac/a/n)







Smiths Falls (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Cannabis-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1,55 oder 0,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Canopy Growth Corp. wird am 09.08.2023 die Zahlen für das erste Quartal 2024 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Canopy Growth-Aktie anbetrifft, haben die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co den Titel in einer Analyse vom 23.06.2023 weiterhin mit dem Votum "market perform" eingestuft. Das Kursziel von 1,55 USD wurde bestätigt. Bernstein habe nach den Q4-Ergebnissen nichts an seinem Rating und seinem Kursziel geändert. Die vierteljährlichen Umsatzzahlen hätten den Konsens um 10% verfehlt, wobei der Nettoumsatz im GJ23 aufgrund der Anpassung von BioSteel um 5,1% hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben sei. Die Aussichten für die Zukunft würden begrenzt bleiben.Die niedrigste Kursprognose für die Canopy Growth-Aktie kommt von Benchmark Company. Analyst Mike Hickey hat sie am 26.06.2023 unverändert mit dem Votum "sell" eingestuft. Das Kursziel wurde von 1,50 auf 0,00 USD reduziert. Das Unternehmen habe enttäuschende Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2023 vorgelegt. Canopy kämpfe mit erheblichen negativen Cashflows und rückläufigen Erträgen in seinem kanadischen Geschäft.Der Analyst argumentiere, dass eine aggressive Expansion in die US-Märkte ein Signal der Verzweiflung sein könnte. Er glaube nicht, dass das Management bei der Orchestrierung einer Geschäftsumwandlung erfolgreich sein werde, und stelle fest, dass Canopy das Risiko der Unternehmensfortführung anerkannt habe. Das Unternehmen dürfte nicht in der Lage sein, den Betrieb fortzuführen und seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: