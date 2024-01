Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (04.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) unter die Lupe.Die Drug Enforcement Administration (DEA) habe am Mittwochabend den Gesetzgebern mitgeteilt, dass sie "die endgültige Autorität" für jede Entscheidung zur Einstufung von Marihuana sei. Entsprechend behalte sie sich, unabhängig von der Empfehlung des US-Gesundheitsministeriums, nach einer laufenden Überprüfung vor, die Entscheidung zu treffen.Zur Erinnerung: Im September 2023 habe das Ministerium dazu geraten, Marihuana von Schedule I auf Schedule III des Controlled Substances Act (CSA) zu verschieben. Derzeit "führt die DEA ihre eigene Überprüfung durch", heiße es in dem letzten Monat verschickten Brief, der nun öffentlich geworden sei. "Die DEA hat die endgültige Autorität zur Einstufung, Neu-Einstufung oder Streichung eines Arzneimittels nach dem CSA, nachdem sie die relevanten gesetzlichen und regulatorischen Kriterien sowie die wissenschaftliche und medizinische Bewertung des Gesundheitsministeriums berücksichtigt hat", heiße es weiter.Während der Kongress daran arbeite, dem Präsidenten ein umfassendes Cannabisgesetz vorzulegen, dürfe die Dringlichkeit einer vollständigen Aufhebung des Deregulierungsstatus nicht außer Augen geraten. Die Position der DEA solle sich auf die Förderung der öffentlichen Sicherheit und nicht auf eine ungerechte Kriminalisierung richten.Der AdvisorShares Pure US Cannabis ETF habe auf die News mit einem Kurssprung um rund sechs Prozent reagiert und sei am Mittwochabend zwischenzeitlich vom Handel ausgesetzt worden. Die laufende "Aktionär"-Empfehlung Canopy Growth sei zwischenzeitlich sogar um mehr als acht Prozent angesprungen, habe allerdings nur ein kleines Plus von etwas mehr als einem Prozent über die Ziellinie retten können.Wer bereits bei Canopy Growth investiert ist, hält an seiner Position fest, so Michael Diertl von "Der Aktionär". Spekulativ orientierte Anleger könnten weiterhin einen Einstieg wagen. (Analyse vom 04.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Canopy Growth.