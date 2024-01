Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

4,2305 EUR -1,83% (24.01.2024, 16:44)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

6,21 CAD -1,58% (24.01.2024, 16:30)



NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

4,62 USD -0,86% (24.01.2024, 16:30)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380357048



WKN Canopy Growth-Aktie:

A3E2FV



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

11L



TSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC

Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380357048, WKN: A3E2FV, Ticker-Symbol: 11L, TSX-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (24.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380357048, WKN: A3E2FV, Ticker-Symbol: 11L, TSX-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) unter die Lupe.Canopy Growth habe am Donnerstag die Einführung neuer Produkte gemeldet. Dabei handle es sich neben neuen Softgels und Ölen der Marke Tweed mit geringen Cannabinoiden auch um neue exklusive Medizin-Produkte von 7ACRES und Spectrum Therapeutics."Zusätzlich zur Einführung neuer Blumenprodukte erleichtern wir den Zugang zu CBD und schwachen Cannabinoiden in bequemen Öl- und Softgel-Formaten, um genussorientierte Verbraucher zu unterstützen, die das Jahr mit einem guten Gefühl beginnen möchten", habe Dave Paterson, Präsident von Canopy Growth, gesagt.Bezüglich der medizinischen Cannabis-Konsumenten sei man stolz auf die Vielfalt und Bequemlichkeit, für die der Spectrum Therapeutics Store stehe. Diese Faktoren möchte man mit den neuen Produkten von 7ACRES und Spectrum Reserve auch weiterhin liefern.Bereits am Dienstag habe die Canopy Growth-Aktie um mehr als fünf Prozent zugelegt, nachdem sie noch am Tag zuvor ein neues Jahrestief markiert habe. Zwar reagiere der Titel am Nachmittag noch nicht mit einem Kurssprung auf die News rund um die neuen Produkte. Doch das freundliche Gesamtmarktumfeld - insbesondere im Small-Cap-Sektor - könnte auch am Mittwoch für Gewinne bei Canopy Growth sorgen. Optimalerweise schließe die Cannabis-Aktie damit die erste Woche positiv ab, nachdem sie zuvor sechs Wochen am Stück gefallen sei.Canopy Growth bleibt hochspekulativ und ist nur für Anleger mit hohem Risikoappetit ein Kauf, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link