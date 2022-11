Kursziel

Canopy Growth-Aktie Rating

Canopy Growth-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 5,00 CAD Hold Canaccord Genuity Matt Bottomley 07.11.2022 1,50 USD Sell Sanford C. Bernstein & Co Nadine Sarwat 01.11.2022 4,00 CAD Neutral Alliance Global Partners Aaron Grey 25.10.2022 2,90 CAD Sell Stifel W. Andrew Carter 25.10.2022 2,00 USD Underweight Barclays Gaurav Jain 30.09.2022

Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

3,285 EUR +2,38% (08.11.2022, 17:30)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

4,48 CAD +2,75% (08.11.2022, 17:43)



NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

3,32 USD +3,43% (08.11.2022, 17:19)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (08.11.2022/ac/a/n)







Smiths Falls (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Cannabis-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 5,00 CAD (Kanadischer Dollar) oder 1,50 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Canopy Growth Corp. wird am 08.11.2022 die Zahlen für das zweite Quartal 2023 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Canopy Growth-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Canaccord Genuity, Matt Bottomley, den Titel in einer Analyse vom 07.11.2022 weiterhin mit dem Votum "hold" eingestuft. Das Kursziel wurde von 4,25 auf 5,00 CAD erhöht.Die niedrigste Kursprognose für die Canopy Growth-Aktie kommt von Sanford C. Bernstein & Co. Analystin Nadine Sarwat hat sie am 01.11.2022 mit dem Votum "underperform" in die Bewertung aufgenommen. Das Kursziel laute 1,50 USD. Das kanadische Cannabisportfolio von Canopy sei durch Preisdruck, Marktanteilsverluste und vorübergehenden Gegenwind durch die Umstellung des Portfolios auf Premium-Blüten "erheblich beeinträchtigt" worden, so Sarwat. Die Analystin prognostiziere, dass das Unternehmen erst im Geschäftsjahr 2026 ein positives bereinigtes EBITDA erreichen werde, und sehe "erhebliche Nachteile für den Namen". Sie glaube, dass Canopy Growth in naher Zukunft zusätzliches Eigenkapital ausgeben müsse.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Canopy Growth-Aktie?Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: