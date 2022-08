Kursziel

Canopy Growth-Aktie Rating

Canopy Growth-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 3,50 CAD Sell Canaccord Genuity Matt Bottomley 01.07.2022 3,00 USD Underweight Piper Sandler Michael Lavery 30.06.2022 13,00 CAD Buy MKM Partners Bill Kirk 29.06.2022 2,50 CAD Underperform BMO Capital Markets Tamy Chen 08.06.2022 3,50 USD Underweight Barclays Gaurav Jain 08.06.2022

Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

2,88 EUR +0,82% (04.08.2022, 16:17)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

3,72 CAD -0,80% (04.08.2022, 16:31)



NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

2,89 USD -1,03% (04.08.2022, 16:30)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (04.08.2022/ac/a/n)







Smiths Falls (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Cannabis-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 13,00 oder 2,50 CAD (Kanadischer Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Canopy Growth Corp. wird am 05.08.2022 die Zahlen für das erste Quartal 2023 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Canopy Growth-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von MKM Partners, Bill Kirk, den Titel in einer Analyse vom 29.06.2022 weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde von 17,00 auf 13,00 CAD gesenkt. Die Leistung des BioSteel-Geschäfts des Unternehmens sei im vierten Quartal mit einem Umsatz von 13,5 Mio. CAD nach 17,0 Mio. CAD im dritten Quartal enttäuschend gewesen, aber die Trends sollten sich in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023 dramatisch beschleunigen.Die niedrigste Kursprognose für die Canopy Growth-Aktie kommt von BMO Capital Markets. Analyst Tamy Chen hat sie am 08.06.2022 von "market perform" auf "underperform" herabgestuft. Das Kursziel wurde von 6,00 auf 2,50 CAD reduziert. Der Analyst betrachte den Anbau- und Kostensenkungsplan des Unternehmens als enttäuschend und sei besorgt, dass die jüngsten Ergebnisse auf Herausforderungen beim Anbau von spezifikationsgerechten und kostenwettbewerbsfähigen Blüten hindeuten würden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Canopy Growth-Aktie?Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: