NASDAQ-Aktienkurs Canoo-Aktie:

4,0695 USD -4,92% (18.07.2022, 15:41)



ISIN Canoo-Aktie:

US13803R1023



WKN Canoo-Aktie:

A2QJX1



Ticker-Symbol Canoo-Aktie:

9XK



NASDAQ-Symbol Canoo-Aktie:

GOEV



Kurzprofil Canoo Inc.:



Canoo Inc. (ISIN: US13803R1023, WKN: A2QJX1, Ticker-Symbol: 9XK, NASDAQ-Symbol: GOEV) ist ein amerikanisches Unternehmen für Mobilitätstechnologie. Canoo beschäftigt sich mit dem Design und der Entwicklung von Elektrofahrzeugen (EVs). (18.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canoo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Canoo Inc. (ISIN: US13803R1023, WKN: A2QJX1, Ticker-Symbol: 9XK, NASDAQ-Symbol: GOEV) unter die Lupe.Es gebe spannende Neuigkeiten beim US-Spezialisten für Mobilitätstechnologie. So wolle der US-Einzelhandelsriese Walmart beim Start-up einsteigen und für seine Zustellflotte bis zu 10.000 Fahrzeuge bestellen. Zudem gebe es auch von der US-Armee einen Auftrag für Canoo. Diese Nachrichten hätten bei der in den vergangenen Monaten arg gebeutelten Aktie für ein kräftiges Plus gesorgt. Canoo sei ein hoch bewertetes Start-up mit hohen Risiken, aber auch interessant und gehöre daher auf die Watchlist, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.07.2022)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Canoo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Canoo-Aktie:3,90 EUR -8,02% (18.07.2022, 15:51)